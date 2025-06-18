墮胎禁令 喬州腦死孕婦提早剖腹產下男嬰 預定近日拔管

喬州孕婦史密斯2月被醫院判定腦死，因該州墮胎禁令，由愛默蕾大學醫院使用機器維持生命數月後，13日剖腹產下一名早產男嬰，預定日內拔除她的維生系統。(美聯社)

喬治亞州 孕婦艾德莉安娜·史密斯(Adriana Smith)今年2月被醫院判定腦死，因該州墮胎 禁令，由院方使用機器維持生命數月後，13日剖腹產下一名早產男嬰。當地媒體報導，史密斯的家人和社區成員15日在史密斯生日當天，於亞特蘭大為史密斯慶生並舉行集會反對喬州 墮胎禁令，日內拔除她的維生系統。

史密斯的母親紐柯克(April Newkirk)5月向亞特蘭大NBC附屬機構11Alive表示，史密斯2月懷孕約8周時，因突發健康緊急情況被宣布腦死，愛默蕾大學醫院告知史密斯家人，因該州「心跳法」禁令，他們無法停止史密斯的維生系統。此案當時引發全國辯論。

「今日美國」(USATODAY)17日後續報導指出，紐柯克告訴11Alive，院方13日為史密斯剖腹產下一名男嬰，早產兒取名錢斯(Chance)，體重1磅13盎司，目前在新生兒加護病房。紐柯克說：「估計他會OK；他正努力求生。我們只想不斷為他祈禱。他已來到人間。」

喬州2022年11月起實施「心跳法」，禁止懷孕6周後墮胎，只有醫療緊急情況或「醫學上無效」的懷孕及已報警且胎兒未滿20周的強姦或亂倫案等情況例外。

紐柯克說，院方聲稱依法必須繼續對她腦死女兒使用維生系統，「這對我來說是折磨。看著女兒仍在呼吸，但她卻不在這裡」；她的家人或許不會選擇終止其孕期，但「此事應由家人決定才對」。

喬治亞州民主黨參議員帕克斯(Nabilah Islam Parkes)表示，報導所稱的醫院決定，「如此不尋常的法律解讀令人不安」，「女性應可行使醫療同意權，若無法取得其同意，家人應有權在訊息充足且沒有恐懼的情況下做決定」。

喬州共和黨檢察長卡爾(Chris Carr)則發表聲明指出，「史密斯案並不適用於喬州墮胎法；該法案沒有任何內容要求醫護人員在腦死後繼續使用維生系統。移除維生系統並不是『以終止懷孕為目的』的行為。」