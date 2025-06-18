身體過敏送醫 國安部長諾姆康復中

國安部長諾姆因身體出現過敏反應，經救護車緊急送華府醫院治療後， 正在康復中。（美聯社）

國土安全部17日表示 ，國安部長諾姆(Kristi Noem)因身體出現過敏反應，經救護車緊急送華府醫院治療後， 正在康復中。

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，「本部出於謹慎，將她送醫治療，現在她意識清楚，正在康復。」

CNN記者說，部長被送到喬治．華盛頓大學醫院的急診室後，醫院進出門口，都有特勤人員把守。

諾姆現年53歲，曾任南達科塔州長和國會眾議員，川普 當選連任後，很快就提名她當國土安全部長，指望她在這重要內閣職位上，兌現自己競選期間有關移民政策的諾言，參議院也很快在1月底，就通過她的任命案。

國安部是有26萬員工的大型部門，負責移民執法、機場安全、災難回應和其他任務。諾姆曾說，她特意向川普請求主持國安部，因為知道該部執行川普施政的優先事項。

川普再度上任後，雷厲風行取締非法移民 ，不惜在邊境部屬軍隊，也引用戰時法令，遣返 無證移民，川普凡有指示，諾姆無不忠實執行。

她常常是大規模遣返行動的代言人，經常參加移民執法行動，並在廣告露面規勸無證移民主動離美 。

今年稍早，諾姆與家人在復活節到華府餐廳共進晚餐時皮包被偷，裡頭有3000元現金、鑰匙、駕照、護照和國安部徽章。國安部說，諾姆攜帶那麼多現金是為支付禮物、晚餐和與家人進行的其他活動。

涉及此案的一名嫌犯後來被捕，在聯邦法院被控嚴重身分盜竊和詐欺。