我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

喜萊莉．柯林頓、瑪丹娜 教宗遠親 杜魯多、安潔莉娜裘莉也有關係

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報深入研究新任教宗良14世的血統，結果發現他和多位名人有遠親關係。(美聯社)
紐約時報深入研究新任教宗良14世的血統，結果發現他和多位名人有遠親關係。(美聯社)

紐約時報深入研究新任教宗良14世(Pope Leo XIV)的血統，結果發現這位史上首位生於美國的教宗，家族背景多元，還和加拿大兩位前總理老杜魯多及小杜魯多(Pierre及Justin Trudeau)、小賈斯汀(Justin Bieber)、瑪丹娜(Madonna)、安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)等諸多名人有親戚關係。

教宗良14世的名人遠親包括女星安潔莉娜裘莉。(美聯社)
教宗良14世的名人遠親包括女星安潔莉娜裘莉。(美聯社)

由哈佛大學教授蓋茲(Henry Louis Gates)撰寫的報導指出，教宗良14世有位加拿大祖先名叫路易斯·布歇·德·格蘭普雷(Louis Boucher de Grandpre)，這位遠房表親生於魁北克省三河市(Trois-Rivières)，良14世因為他的緣故，和許多名人有了血緣關連。

紐時發現，良14世在義大利、西班牙和法國都有遠親，其中一些人在1650年代移居魁北克。其中，格蘭普雷的加拿大家人在最近一個世紀移民美國，許多人定居在美國最大移民熔爐之一紐奧良；昔日許多受到奴役的非裔也住在這個城市。

紐時報導指出，良14世的祖先至少有17人「在各種紀錄中被認定為『混血兒』，有克里奧爾人(Creoles)血統」。不過，良14世的二哥約翰‧普雷沃斯特(John Prevost)告訴紐時，他們兄弟從未討論過家族中的克里奧爾人血統，也不認為自己是非裔。

紐爾良在1718年由法國人建立，1803年透過路易斯安那購地案成為美國的一部分。路易斯安那的克里奧人混有法國人、西班牙人、非裔美國人和美國原住民血統。

良14世1955年9月14日生於芝加哥，俗名普雷沃斯特(Robert Prevost)；他在秘魯傳教多年，後來晉升至樞機主教，今年5月8日被推選為第267任教宗。

瑪丹娜3年前曾在社媒平台X向時任教宗方濟各(Pope Francis)發文喊話，聲稱她已三度被逐出天主教會，希望能與教宗會面討論這件「不公平的事」。

良14世 教宗 非裔

上一則

響應食藥局新規 食品大廠卡夫亨氏 美國產品2年後停用人工色素

下一則

「死亡時鐘」用AI預測壽命 告訴你可以活到幾歲

延伸閱讀

教宗良14世血統揭密 喜萊莉．柯林頓、瑪丹娜、安潔莉娜裘莉都是遠親

教宗良14世血統揭密 喜萊莉．柯林頓、瑪丹娜、安潔莉娜裘莉都是遠親
川普出席G7峰會：俄羅斯應重返G8 樂見中國加入G9

川普出席G7峰會：俄羅斯應重返G8 樂見中國加入G9
加拿大總理迎合川普 精心設計G7議程

加拿大總理迎合川普 精心設計G7議程
川普稱G7驅逐俄國是錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

川普稱G7驅逐俄國是錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病