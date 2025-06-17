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川普阻止國際生讀哈佛 法官再延長禁制令至23日

記者張聲肇／綜合報導
針對川普阻國際生到美國就讀哈佛大學的行政命令，麻州聯邦地區法院法官巴洛茲16日延長禁制令到23日。圖為哈佛校園。（美聯社）
針對川普阻國際生到美國就讀哈佛大學的行政命令，麻州聯邦地區法院法官巴洛茲16日延長禁制令到23日。圖為哈佛校園。（美聯社）

針對川普阻國際生到美國就讀哈佛大學的行政命令，16日再次受阻。原本在5日已對該行政令發布臨時禁制令的麻州聯邦地區法院法官巴洛茲(Allison Burroughs)，16日再次延長禁制令到23日，再做聽證裁決。

兩度阻止川普政府實施總統令的理由，都是要仔細裁量哈佛提出的訴狀。替哈佛打官司的律師說，川普此舉把哈佛的學生當作「棋子」(pawns)。

巴洛茲在5日裁定，川普下令禁止外國公民在未來六個月內到哈佛大學讀書的公告，在法院有機會審查此案前，會對哈佛造成「直接且不可挽回的損害」，16日聽審後，裁決延長禁制令。先前的禁制令原定19日到期。

這次延到23日的理由是，她要考量哈佛的要求--先對川普命令發布初步禁制令，保護原告在正式法律程序結束前的權益，以免原告受到無法彌補的傷害。哈佛有六名律師出席16日的聽證，司法部只派一名律師。

川普下達此令的理由則是：國際學生對美國構成國安憂慮。國土安全部另於5月22日撤銷哈佛「學生與交流訪客計畫」的資格，哈佛翌日提告，巴洛茲隨即發布臨時禁制令，阻止政府執行此令。

哈佛聘任的律師格申戈恩(Ian Gershengorn)說，政府為報復哈佛「不聽話」，把國際學生當人質，逾越了政府的權限。川普政府認為哈佛太過自由派，容忍反猶太言行，要哈佛「糾正」，哈佛不從，川普於是刪減了哈佛26億元聯邦研究補助與合作計畫經費，還威脅要取消哈佛收到的捐款免稅待遇。

4月，外國學生成為雙方爭執的陪戰品。國土安全部長諾姆要哈佛交出外國學生的「危險及非法活動」資料，哈佛說它已照辦，但諾姆認為不夠，遂於5月22日取消了哈佛「學生與交流訪客計畫」的認證。

哈佛說，沒有國際學生，哈佛就不成其為哈佛了，因此緊急訴請法院阻擋川普政府的命令。

川普 哈佛大學 臨時禁制令

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