印航空難已270死 舊影片曝波音工程師不敢搭787

起重機吊起印度航空失事787客機尾部殘骸，將交由飛安及結構專家詳細檢查。(路透)

發生在12日的印度航空171班機空難，罹難人數已增加至270人。而一段令人震驚的影片則再度浮上檯面，影片裡製造飛機的波音 員工表示他們自己都不敢搭該型客機，更爆料同事們散漫、技術不足、甚至吸毒等行為。

每日郵報(Dailymail)報導，這段2014年的影片最初由半島電視台(Al Jazeera)在去年播出，攝於南卡羅來納州 的工廠，正是生產失事客機的工廠；失事的波音787夢幻客機於2013年首次試飛，2014年1月出廠進入印航服役。

一名臥底記者隨機訪問了15名工人，並問了他們一個簡單的問題：「你敢搭乘這些飛機嗎？」有5名工人表示他們敢，但大多數人表示對自己製造的飛機沒什麼信心。影片中一名工人說：「我不會坐這些飛機，因為我親眼目睹了它們的品質下降。」

更令人擔憂的是，工人們指控同事在工作時間尋找毒品並吸食。一名工人稱「全是古柯鹼和止痛藥，還有其它什麼？」另名工人回答：「你可以在這裡買到大麻 ，非常好的大麻。他們不會藥檢任何人，有些人會在午餐時間出去抽一根。」

根據航空數據分析公司Cirium和航班追蹤網站Flightradar24，失事的787夢幻客機自2014年印航啟用以來已累積超過4萬1000個飛行小時，包括今年五月58次航班共420小時、六月21次航班共165小時。

超過10年的服役時間意味著墜機可能未必是波音工程疏失或未達標準的組裝而造成，也可能是印航維護品質不佳、機組人員失誤等原因。消息人士透露，目前調查集中在引擎、襟翼和起落架，也有反恐團隊加入調查，而撞擊鳥類不是調查重點。

波音787的安全紀錄堪稱良好，直到此次空難才出現重大失事。787曾因電池問題於2013年暫時禁飛，但據報導無人因此傷亡。相較之下，波音737最近發生過三起備受矚目的事故，分別為2018年衣索比亞航空、2019年印尼獅航共造成346人身亡的737 MAX，以及2024年1月阿拉斯加航空的737 MAX 9飛行途中機艙門脫落，導致外界嚴格審視波音的安全和品質控制。