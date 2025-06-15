1500頁文件解密 甘迺迪昔訪蘇聯主動向中情局提供資訊

中情局公布1500頁有關羅勃·甘迺迪參議員遭暗殺的解密文件， 其中包括他1955年訪問蘇聯後，主動向中情局提供的資訊。(美聯社)

中情局12日公布1500頁有關羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)參議員 遭暗殺的解密文件， 其中包括他1955年訪問蘇聯後，主動向中情局提供資訊。甘迺迪1968年6月5日參選總統時在加州 遇刺。

他向中情局簡報蘇聯行一節，過去不為人知，在最新公布的54份檔案裡面。解密檔案也揭露美國調查刺客是否有外國關係，和他被刺後各國的反應。

川普 總統下令公布甘迺迪參議員、其兄甘迺迪總統和金恩博士三人被暗殺有關的機密檔案。4月已公布1萬頁甘迺迪參議員暗殺案檔案。最新解密的包含甘迺迪總統和金恩博士被刺案檔案，其中有些是羅勃‧甘迺迪死後新增的紀錄，與各種陰謀論有關。

中情局長拉特克利夫（John Ratcliffe）說，今天解密的檔案，兌現了川普總統「最大程度透明」的承諾，本局也得以提供有助公益的資訊。「能夠和美國人民分享本局針對此一重要話題所盡的努力與成績，本人甚感驕傲。」

時任民主黨候選人的甘迺迪，贏得加州初選，剛發表完慶祝演說，就在洛杉磯國賓飯店遇刺。法院判決兇嫌塞翰（ Sirhan Sirhan）一級謀殺罪成立，判處終身監禁，他迄今仍在牢獄服刑。

根據12日解密的文件，中情局於案發翌日交給白宮的備忘錄顯示，遍查塞翰的紀錄，居然找不到任何資訊。

至於甘迺迪訪蘇回國後，和CIA分享蘇聯觀感一事，反映當時美蘇關係的緊張，也凸顯美國人在蘇聯和其他鐵幕國家親身觀察、體驗之可貴。美國的情報單位通常會請去過蘇聯的政治人物和工商名流分享其觀感，藉以提升情報判斷能力。

甘迺迪的赴蘇觀感包括參觀3500員工的機械廠，女性占三分之一，月薪840-2500盧布，「廠長名字我記不得了，人很冷漠，工程師倒很友善。」