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將2歲幼女留車內9小時中暑亡 路州父被控二級謀殺

編譯俞仲慈／綜合報導
路易斯安那州32歲男子博特曼，幾杯黃湯下肚後，竟將兩歲幼女獨自留在車內9小時，導致女童不幸中暑身亡，遭檢方以二級謀殺罪起訴。 (聖塔曼尼郡警局)
路易斯安那州32歲男子博特曼，幾杯黃湯下肚後，竟將兩歲幼女獨自留在車內9小時，導致女童不幸中暑身亡，遭檢方以二級謀殺罪起訴。 (聖塔曼尼郡警局)

路易斯安那州一名父親幾杯烈酒下肚後，竟將兩歲幼女獨自留在車內9小時，導致女童不幸中暑身亡，遭檢方以二級謀殺罪起訴。 

新聞周刊(Newsweek)報導，聖塔曼尼郡(St. Tammany Parish)警方證實，32歲男子博特曼(Joseph Boatman)被控8日凌晨將不到21個月大的女兒留置汽車內，直到近中午才被家人發現；博特曼隨即遭警方逮捕並移送聖塔曼尼郡看守所羈押。

據了解，警方在8日中午前接獲報案，前往麥迪遜維爾(Madisonville)一棟住宅，住戶告知警方有一名女童獨自留在車內超過9小時，由於當時戶外高溫達華氏100度，女童已失去意識、性命垂危，盡管緊急送醫搶救還是回天乏術。

警方調查發現，博特曼當天凌晨2時30分左右從親戚家接走女童，將她放在汽車安全座椅，開車返家，而博特曼在接走女兒之前，已喝下多杯酒精飲料，以至於回家後，竟忘了讓女童下車、獨自返回屋內。 

悲劇發生後，聖塔曼尼郡警長史密斯(Randy Smith)發布聲明呼籲家長：「任何家庭都不願看到這種毀滅性事故發生，一旦孩子被留置車內，尤其氣溫高達100華氏度時候，短短幾分鐘就可能造成致命性後果，這起疏忽造成的意外結果令人心碎。」

據國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計，去年全美有39名兒童死於車內中暑，人數比2023年的29人增加34%。 

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)在5月1日全國預防中暑日(National Heatstroke Prevention Day)發表聲明強調：「沒有任何藉口可以把孩子留在停放的汽車內，呼籲每位家長、兄弟姐妹、親戚與保姆，應該了解這一做法的危險，也是我們避免這種令人痛心疾首的死亡意外一再發生的唯一辦法。」

NHTSA也發布保護兒童安全的建議事項，包括汽車停放時、鎖好車門。切勿將兒童單獨留在車內，鎖上車門離開前務必檢查車內、尤其是後座。

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