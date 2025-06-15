用戶怨起火爆炸 安克召回115萬個中製充電器

中國安克創意公司生產的「PowerCore 10000」行動電源，有可能過熱、起火，甚至爆炸，請消費者聯絡廠商回收更換新品。(聯邦消費產品安全委員會)

總部位於中國的安克創意公司(Anker Innovations)收到19個消費者通報起火和爆炸事件後，宣布召回115萬個行動電源 。

聯邦消費產品安全委員會(CPSC)發布通告指出，安克生產的「PowerCore 10000」行動電源裡頭的鋰離子電池可能會過熱，安克說，若有過熱現象，可能導致「塑膠組件融化、冒煙與起火危險。」

安克說，出於謹慎，也為了確保消費者的安全，該公司決定召回所有有安全之虞的行動電源。

CPSC說，安克收到19件產品起火、爆炸的通報，其中兩起造成輕微灼傷，11起造成總共6萬700元財產損失。

要召回的PowerCore 10000行動電源產品編號為A1263，安克除了在自家官網外，也在亞馬遜 、eBay和Newegg等網購平台銷售，銷售日期從2016年到2022年12月，價格約27美元。

消費者可上安克網站，查詢自己手上的產品型號是否就是召回的對象。若是，請立即停用，並和安克聯絡更換新品。若不清楚自己的安克充電器是否要召回，可上安克網站登記查詢。

若要換新，可將產品照片寄給安克，照片要顯示型號、序號、名稱與日期，以及「召回」兩字。

產品安全委和安克都提醒用戶，千萬不能將召回的行動電源丟進垃圾桶或一般回收桶。有起火、爆炸風險的鋰電池，一定要和其他電池分開處理，請洽各地回收單位或商家。

鋰離子電池使用範圍很廣，許多電器和家電、無線裝置、電動腳踏車等都用，也引發無數過熱、起火的案例。

全國火災保護協會(National Fire Protection Association)表示，出現怪味、變色、過熱、變形、漏電或發出怪異噪音的鋰電池，都不要再用，以免危險。