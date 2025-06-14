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沃爾瑪、亞馬遜擬發行穩定幣 可省數十億手續費 衝擊銀行

記者顏伶如／綜合報導
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沃爾瑪商店的Walmart Pay手機付款應用程式。(美聯社)
沃爾瑪商店的Walmart Pay手機付款應用程式。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)13日獨家報導，沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等大型零售商目前都在考慮發行穩定幣(Stablecoins)，如果此項政策上路，等於將付款處理權限從銀行以及傳統金融機構手中拿走，省下數十億元的手續費開銷，加快付款程序作業。

亞馬遜的手機付款應用程式。沃爾瑪和亞馬遜等大型零售通路商目前都在考慮發行穩定幣(...
亞馬遜的手機付款應用程式。沃爾瑪和亞馬遜等大型零售通路商目前都在考慮發行穩定幣(Stablecoins)，跳過銀行及傳統金融機構，加快付款程序作業，省下數十億元的手續費開銷。(美聯社)

縮寫簡稱為「天才法案」(GENIUS Act)的「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」(Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins Act)5月底在聯邦參院通過程序投票，是否通過最終立法，攸關未來企業自行推出穩定幣的法規架構。

美國數家規模最大的企業紛紛考慮自行推出穩定幣或使用穩定幣，這股趨勢可能導致現金、信用卡的大量交易今後將不再透過傳統金融機構完成，企業可因此省下數十億元的可觀花費。

消息人士說，沃爾瑪、亞馬遜以及其他跨國企業都在研議是否將美國國內自行發行穩定幣；智遊網集團(Expedia Group)以及航空公司等大型公司也開始討論如何發行穩定幣。

華爾街日報分析，由於沃爾瑪、亞馬遜企業規模龐大，如果跳過傳統支付系統，全國銀行將受到震盪。

零售業者以及科技公司不但客戶人數眾多，員工人數同樣可觀，企業掌握龐大數據，管理法規較金融機構來得寬鬆，因此長久以來被認為對銀行深具威脅，尤其是區域銀行、社區貸款機構。

目前穩定幣大多做為商家儲值現金(store cash)用途，或購買其他加幣貨幣代幣(cryptocurrency tokens)，被定位成跟美元或其他政府貨幣有1比1匯率，並且由現金或類似現金的資產做為擔保。

零售業者是否發行穩定幣的最終決策，要看「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」立法結果。法案5月底在參院通過程序投票，還需要在參、眾兩院過關，才能成為法律。

信用卡刷卡長年以來由Visa、萬事達卡(Mastercard)信用卡公司稱霸，報導指出，不少商家長期以來一直尋找替代方案，但絕大多數方案後來都不了了之。

亞馬遜 沃爾瑪 華爾街

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