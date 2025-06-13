空難頻發生…搭機安全嗎？學者：空難已比以前少

今年1月29日美國軍方一架直升機在雷根華盛頓國際機場旁與美國航空一架客機相撞，造成67人死亡。印度 航空客機12日起飛後不久即墜毀，造成240多人罹難。這些都讓不少公眾擔心乘搭飛機已不安全，不過美國官員大派定心丸，強調搭飛機仍比其他許多交通工具安全。

航空安全專家指出，其實空難比以前已少得多。尤其美國最近數十年墜機事故更大幅減少，這主要歸功於美國監管機構以及行內的監管制度，鼓勵主動報告問題及分享潛在風險的資訊。直到今年1月29日之前，美國商業客運航空公司已超過15年未發生重大致命事故。

西北大學交通運輸與物流項目主任薩維奇(Ian Savage)指出，從2000年至2009年間，汽車每行駛10億哩就有超過7名乘客死亡，但飛機每飛行10億哩，僅有0.07名乘客死亡。

當然這並不是說美國的民用航空飛機沒有危險，今年雷根機場的意外使得飛安在美國成為焦點，較小的私人飛機也日益引起注意。

聯邦航空管理局(FAA)承認，空中管制員人數遠遠低於目標，短缺數千人，目前只能夠依賴空管員加班，導致不少人疲憊不堪，也令民眾信心下降。

其中新澤西州 的紐瓦克自由國際機場，基於安全問題，FAA宣布對紐瓦克機場 2025年全年實施限航，減少航班升降。

與此同時，政府正在採取措施來確保空中交通對旅客更安全，負責監管FAA的聯邦運輸部已提出計畫，更換和更新空中交通管制設施、電信設備、雷達和監視系統，同時加強招募力度，以及留住經驗豐富的空管員。運輸部長達菲 (Sean Duffy)未透露具體成本，但業界估計未來3年至少需要撥款310億元。