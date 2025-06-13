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波音麻煩不斷…737Max問題 6年虧了350億 又墜毀首架787

記者張聲肇／綜合報導
波音公司近年麻煩不斷，六年虧損350億元，787夢幻客機12日在印度墜毀又讓該公司雪上加霜。(美聯社)
波音公司近年麻煩不斷，六年虧損350億元，787夢幻客機12日在印度墜毀又讓該公司雪上加霜。(美聯社)

波音公司近年麻煩不斷，上月才就737Max的設計誤導案件與政府達成協議， 財務上六年虧損350億元，如今又碰到第一架787夢幻客機在印度墜毀的噩耗。

印度12日的墜機，是大量使用鋰電池的787夢幻客機2009開始載客以來，首度出現致命空難事件，波音的股價12日下午盤跌幅超過4%。該型客機2013年因鋰電池過熱起火，曾一度停飛。

銷路最好的737Max客機，2018年和2019年相繼在印尼和衣索比亞墜毀，奪走346條人命，是波音近年來麻煩不斷的來源。墜毀肇因是感應器誤判數據，機鼻自動下墜，飛行員無法掌控。第二架同樣原因墜毀後，737Max全球停飛，直到找出問題根源，重新設計後才復飛。

這兩起空難發生之前，有關裝置的設計問題，波音涉嫌誤導航管單位，司法部原要追究，但上月和波音達成協議，讓波音躲過刑事訴訟。

不過阿拉斯加航空的Max客機機門空中脫落事件，再度使波音飛機的安全成為眾所矚目的焦點，最後由美國航安管理當局規定，波音每月生產飛機不得超過38架。

波音公司近年麻煩不斷，六年虧損350億元，787夢幻客機12日在印度墜毀又讓該公...
波音公司近年麻煩不斷，六年虧損350億元，787夢幻客機12日在印度墜毀又讓該公司雪上加霜。圖為波音公司的各型客機。(路透)

波音2024年虧損118億元，2019年迄今總虧損達350億元，華盛頓州任頓(Renton)和艾佛瑞特(Everett)裝配廠工人罷工，影響交機速度，進一步打擊公司財務。

去年影響交貨的因素，除了工人罷工，還有政府加強監察。2015年首季，波音虧損已縮小為3100萬元。執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)說，公司在穩定經營方面，已取得不小的進展。

波音說，它去年總共交出348架飛機給客戶，比2023年528架少了三分之一。歐洲競爭對手空中巴士2023年商用飛機出貨達766架。

不過，近年的各種風波並未影響波音接單，上個月它收到兩筆中東大訂單，包括總價960億元的卡達所訂購的787和777X客機。波音說，卡達的787夢幻客機訂單，是該公司史上最大一筆大型客機生意。

波音 印度 罷工

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