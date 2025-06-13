德州聖安東尼奧豪雨 洪水暴漲 民眾被迫爬到樹上求救 4死2失蹤

德州聖安東尼奧地區12日豪雨成災，暴漲的洪水將公路上的汽車瞬間沖進溪流裡，漂到下游。(美聯社)

全國第七大城市、德州 聖安東尼奧(San Antonio)等地12日豪雨成災，水淹馬路，沖走汽車，暴漲的洪水甚至把人逼得爬到樹上求救，消防隊員努力搭救了好幾十人，但仍至少有四死兩失蹤。

警消人員在聖安東尼奧的東北部一條暴漲的溪流，發現十幾輛車被淹沒，並找到四具屍體；上傳網路的照片和影片顯示，被沖毀和翻覆的汽車，沉沒在溪水裡。

市消防局發言人艾靈頓( Joe Arrington)說，被救出的民眾表示，他們在州際公路匝道上，被「突然暴漲」的洪水沖走。他說，水勢迅猛，汽車瞬間被沖進溪流裡，隨著洪水漂到下游。

艾靈頓說，12日下午，急救人員帶著警犬，四處搜尋失蹤人口；救難人員也出動拖吊車將掉進溪水、毀壞殘破的汽車，拉出水面。

官員說，太陽還沒升起，就接到求救電話。警察局長麥克瑪納斯(William McManus)說，警消已發現兩男、兩女死亡，年紀不詳。

消防局發言人伍德華(Woody Woodward)說，好幾人被水沖走後，抓到樹幹就往上爬，「我們從樹上救了兩人，也從車裡救出好幾人。」從深夜到早上8點，消防隊救到65人，其中10人從四名死者被發現的同一地區救出，10人當中，四人受傷送醫。

國家氣象局氣象學者普拉特(Eric Platt)說，這場洪水是12日凌晨聖安東尼奧地區一陣大雨和暴風雷造成的，雨量多達7吋(17公分)。

天亮後，雨勢開始趨緩，不過有些地方仍繼續降雨。普拉特說，接下來的雨不至於像前一晚那麼大，不過在已飽和的地點，仍可能氾洪。