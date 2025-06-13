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曾推動廢國稅局 龍恩任局長 疑渉疫情免稅詐欺 民主黨質疑人事案

記者胡玉立／綜合報導
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前密蘇里州聯邦共和黨眾議員龍恩12日獲參院同意出任國稅局長。(美聯社)
前密蘇里州聯邦共和黨眾議員龍恩12日獲參院同意出任國稅局長。(美聯社)

國會參院12日通過前密蘇里州聯邦共和黨眾議員龍恩(Billy Long)出任國稅局長；國稅局(IRS)過去數月歷經大規模裁員，一直由代理局長領導，現在總算有了常任局長；只不過，龍恩擔任眾議員期間曾推動立法試圖廢除國稅局，國稅局的未來在他領導下充滿不確定性。

龍恩於2011年至2023年擔任國會眾議員，之前曾當過拍賣師，沒有任何稅務管理經驗。他落選後任職一家公司負責發放疫情期間員工稅收抵免，當時的國稅局認定該抵免計畫有詐欺行為，計畫叫停；民主黨人因此質疑龍恩的人事案。但參院最終還是以53票對44票確認了他的任命。

龍恩5月出席參院財政委員會聽證時，否認自己參與的稅收抵免計畫過程中有任何不當行為。參院表決任命案前，財政委員會資深成員、俄勒岡州民主黨籍參議員懷登(Ron Wyden)曾去函白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，抨擊聯邦調查局對龍恩出任政治任命官員的背景調查不足。

川普第二任政府上台後，國稅局已更換過四位代理局長，其中一位在國稅局同意國土安全部移民暨海關執法局(ICE)共享移民稅務數據資料後辭職，另一位局長任命案則讓川普顧問馬斯克(Elon Musk)與財政部長貝森特(Scott Bessent)直接起衝突。

龍恩將面對一個處在巨大變革中的國稅局；該局有數萬名員工遭裁員和自願退休，這些人力動盪可能導致明年報稅季脫離常軌；馬斯克之前領導的政府效率部門被控不當處理納稅人敏感數據；工會和倡議組織已提告要求阻止DOGE取得相關資訊。

稅務專家擔心，大量稅務人員離職可能阻礙2026年報稅季順利進行。國稅局代表12日證實國稅局已裁員約2萬人，但表示裁員人數與拜登政府時期新增的國稅局職缺數額大致相當。

至於拜登總統執政期間開發的免費電子報稅系統「直接申報」(Direct File)計畫，未來命運也很難測。龍恩曾在認證聽證中表示，這將是他上任後首批要檢討的項目之一。

國稅局 參院 眾議員

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