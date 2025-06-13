第3項強暴罪流審 溫斯坦面臨第3次審判

前好萊塢製片人溫斯坦被女子曼恩指控三級強姦罪再審一案，由於陪審團拒絕研議，法官宣布審判無效；溫斯坦因此將面臨第三度審判。(美聯社)

前好萊塢 製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性犯罪重審案，12日因陪審團拒絕研議，曼哈頓 法院法官宣布該案最後剩下的第三項強姦指控，審判無效；溫斯坦因此將面臨第三次紐約審判。

這樁深具里程碑意義的#MeToo運動關鍵案件，11日已宣布另兩項指控重審結果，一項一級刑事性行為罪名成立，另一項指控不成立。

溫斯坦訂7月2日再次出庭，討論重審和量刑日期。他最新被判決的一級刑事性行為罪名，最高可判刑25年；仍待再次重審的三級強姦罪若成立，最高可判處4年徒刑。檢察官表示，他們已準備好重審該項三級強姦指控。現年73歲的溫斯坦否認所有指控，他的律師說他計畫上訴。

溫斯坦2020年首次被定罪後，就一直被關在獄中；盡管去年紐約案被裁定重審，他仍因另一起加州 案件被判入獄，他也已對該案提出上訴。

12日溫斯坦坐輪椅出庭，被法警護送離去時表情茫然、疲憊不堪。他的律師艾達拉(Arthur Aidala)在法庭外表示，「在陪審團室發生的事，絕不恰當。」律師曾數度提出審判無效未果。

由七名女性和五名男性組成的陪審團，對於溫斯坦被控在2006年強迫兩名女性口交的兩項指控，一項判定一級刑事性行為成立、一項判定不成立。但在涉及另一原告女子曼恩(Jessica Mann)的三級強姦指控方面，陪審團成員意見不一且僵持不下。

曼恩作證表示，她與溫斯坦有過長達數年的自願關係，但溫斯坦強姦了她。她12日聲明表示她準備再次出庭，「我永遠不會放棄自己，我會確保我的聲音及真相被聽見」。

陪審團成員之間的緊張氣氛6日開始公開化，有陪審員覺得另一名陪審員受到不公對待，要求退出審判。陪審團主席9日抱怨有陪審員試圖強迫他人改變主意，談論與指控無關訊息。11日陪審團內部還曾出現吼叫等緊繃狀況。12日法官法伯(Curtis Farber)詢問陪審團主席是否願意重返研議時，遭到拒絕。法官隨即宣告強姦罪名指控為無效審判。