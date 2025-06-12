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傳與馬斯克動粗 美財政部長聽證會「未否認」1句話開酸

編譯盧思綸／即時報導
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

每日郵報報導，總統川普前策士巴農（Steve Bannon）日前爆料，財政部貝森特與世界首富馬斯克曾在白宮互相動粗，引發外界高度關注。貝森特11日出席國會聽證會被追問內情時並未否認，並給出一個針對馬斯克的回答，令人懷疑傳聞並非空穴來風。

美國政治新聞網Axios曾在4月底引述目擊者和消息人士報導，馬斯克和貝森特因國稅局代理局長人選陷入激烈爭執，不僅飆粗口高聲對罵，更互相動手。每日郵報7日重提巴農在5月時的爆料，指馬斯克當時「像橄欖球員」一樣用肩膀猛撞貝森特胸口肋骨，貝森特也毫不客氣回撞。

這件事也成為本周國會聽證會的焦點之一。美國眾議院歲入委員會11日召開財政部預算聽證會，加州民主黨議員戈梅茲（Jimmy Gomez）先是向貝森特問好，「部長先生，最近還好嗎？」貝森特笑著回答：「目前為止一切都還不錯。」

接著戈梅茲問到：「好啦，我只是好奇，因為我知道馬斯克在白宮撞了你一下。你對馬斯克沒什麼怨氣吧？」

貝森特先是驚訝反問：「你知道那件事？」戈梅茲回答：「我有聽說。」貝森特9日起連續3天在倫敦參加與中國的貿易談判，尚未被媒體正式問及這則傳聞。

貝森特接著反問戈梅茲：「所以議員，你的意思是，你相信在布萊巴特（Breitbart）看到的新聞是嗎？」布萊巴特新聞網是美國極右翼新聞媒體，巴農曾任其執行主席。

戈梅茲當下稍微語無倫次：「我不知道......如果你覺得這個問題太敏感，那我就不問了，讓我繼續......」

此時，貝森特回應：「任何時候我都會選擇南卡羅來納州，而不是南非。」這句話意有所指，南卡是貝森特家鄉，南非則是馬斯克的出生地。

貝森特 馬斯克 南卡羅來納州

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