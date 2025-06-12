教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展

加州高中跨性別運動員赫南德茲參加全州田徑錦標賽，並在三個項目奪牌，引發川普政府強烈不滿，威脅要扣住加州公立大學的聯邦補助經費。(美聯社)

川普 政府「重塑」美國高等教育的行動，目標已經由東岸的常春藤盟校轉移到西岸的加州 公立大學；教育部長麥克曼(Linda McMahon)證實，政府正考慮大幅削減給加州各大學的聯邦經費，同時讚許哈佛、哥倫比亞兩大學的校務高層「有長進」，政府與兩校的磋商有進展。

有線電視新聞網(CNN)報導，麥克曼指出全國都看見加州明目張膽違反教育法修正案第九條(Title IX)的情事，包括(跨性別)男人參加女子運動競賽，明顯違反第九條。麥克曼表示川普總統說得很清楚，他肯定要捍衛第九條，因此必須對加州的大學採取行動。

川普政府將焦點轉移到西岸，表示其煞費苦心，要求全國菁英大學配合其政治意識形態的努力，已進入新階段。

川普5月威脅要扣住聯邦補助加州的經費，原因是跨性別運動員、南加州公立高中二年級生赫南德茲(AB Hernandez)參加全州田徑錦標賽，在三個項目奪牌；她的參賽引發社區部分人士批評和抗議。

批評跨性別運動員的人士宣稱，他們比賽時取得不公平的優勢。雖說現有研究指出，變性時的荷爾蒙療法，可能影響到人的體能，只是一些專家表示，還要多得多的數據，才能有信心地下結論，談變性人一般就他們的個別運動賽事，是否擁有優勢。

6月稍早，加州教育廳建議各校，不要在司法部 的慫恿下，禁止跨性運動員參加運動賽事；加州9日對此事向司法部興訟。

因為赫南德茲參賽，川普威脅要扣留聯邦給加州的補助款。翌日司法部便宣布正在調查加州的「學業成就與機會法」(School Success and Opportunity Act)是否違反教育法修正案第九條。麥克曼指責加州赤裸裸地拒絕遵守第九條。

至於哥大及哈佛方面，麥克曼認為，川普政府相信哈佛已採取行動，制止校園內的反猶太言行；但川普政府與哈佛的幾起官司仍在纏訟之中。