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主播莫蘭批白宮幕僚副幕僚長米勒「世界級仇恨者」 被ABC開除

編譯徐薏茹／綜合報導
今年4月29日ABC資深政治記者莫蘭(右)專訪川普，兩人就驅逐移民政策爭論，川普對莫蘭說：「你不是很友善。」(美聯社)
今年4月29日ABC資深政治記者莫蘭(右)專訪川普，兩人就驅逐移民政策爭論，川普對莫蘭說：「你不是很友善。」(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)政治記者莫蘭(Terry Moran)日前在社群媒體發文稱白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)為「世界級仇恨者」，遭ABC News停職，根據美聯社報導，莫蘭現已被解職。

ABC News 10日表示，該公司與莫蘭的合約已經到尾聲，「而根據他近期的貼文，明顯違反ABC News的政策，我們已經決定不續約。」

包括副總統范斯(JD Vance)在內等川普政府人員均迅速譴責莫蘭的深夜X貼文，該貼文批評米勒，不久後被快速刪除。

莫蘭幾周前才剛訪問過川普，他在X貼文中稱，川普也是一名仇恨者，但他的仇恨是因為他對自己的吹捧。

至於米勒，莫蘭稱「他的仇恨是他的精神糧食，他以他的仇恨為食。」

65歲的莫蘭自1997年以來一直在ABC News工作，他長期擔任深夜新聞節目「Nightline」主播，報導最高法院和國家政治新聞，在一個多月前播出的川普訪問中，兩人就驅逐移民政策議題爭論，川普對莫蘭的態度非常不滿：「你不是很友善。」

消息人士指出，莫蘭和ABC的合約原定於13日到期。

莫蘭的貼文對其報導對象表達個人觀點，違反傳統新聞倫理；而ABC News與川普政府目前正處於敏感時刻。去年12月，ABC主播史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos)誤稱川普強暴作家卡羅爾(E. Jean Carroll)，而被川普提出誹謗訴訟，最後該公司和史蒂法諾普洛同意共同支付1500萬元給川普總統圖書館基金會，達成和解。

在卡羅爾控告川普性侵和誹謗的官司中，陪審團最後裁定川普性侵(sexual assault)罪名不成立，改判以較輕的性虐待(sexual abuse)和誹謗名譽，賠款8830萬元。本案仍在上訴中。

白宮發言人張振熙(Steven Cheung)10日回應莫蘭被開除一事，他在X評論，表示貶低川普和其下屬的人都會受到打擊。

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