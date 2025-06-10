與聯邦唱反調 蒙州最高法院裁定墮胎限制令違憲

蒙大拿州最高法院9日進一步裁定墮胎限制令違反州憲法。墮胎權益示意圖。(路透)

聯邦高院2022年撤銷婦女墮胎 權益，引發多州反彈，其中蒙大拿州 除了透過公投 確保墮胎權益入憲，該州最高法院9日進一步裁定墮胎限制令違反州憲法。

根據美聯社報導，蒙大拿州最高法院維持下級法院裁決，以「違反州憲法對隱私權與平等保護權的保護」為由，主張州憲法涵蓋「不受阻」(right to be left alone)的墮胎權利，直接推翻2021年三項限制墮胎藥物與程序的法令。

其中一條是禁止妊娠滿20周的墮胎行為；第二條法律禁止接受遠距醫療墮胎，並要求懷孕婦女多次就診與特定等待期；第三條法律則要求醫療院所進行墮胎前，向懷孕婦女出示兩次超音波檢查結果與「胎心音」(fetal heart tone)。

高院法官援用1999年一項裁決，認定州憲法賦予的隱私權包括懷孕婦女可以在胎兒存活前，自行決定在醫療院所接受墮胎的權利。

2022年聯邦高院推翻1973年保障婦女墮胎權益的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)並終結美國半世紀以來墮胎權裁決，引發各州一連串墮胎權益保衛戰。

蒙州議會共和黨人早在2021年通過墮胎限制法，結果被一位法官發布禁令，同時墮胎權利訴訟期間，選民通過公投將墮胎權益明確寫入該州憲法。

不過州議會辯稱1999年裁決實屬有誤，並曾多次企圖推翻該裁決，卻始終沒有成功，因此2023年州議會通過另一項限制墮胎法案，不過去年墮胎合法化是否列入州憲法的公投獲得58%選票通過。

反墮胎組織「蒙大拿州家庭基金會」(Montana Family Foundation)針對這項公投結果提出質疑，聲稱法案全文刊登在郵寄給登記選民的宣傳手冊，選票上僅有法案摘要，主張多數選民在投票日當天沒有機會全面了解公投內容，因此於9日提起訴訟。