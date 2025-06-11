白宮草坪增設旗桿工程動土 川普親自視察

川普總統9日視察玫瑰園的工程 。(美聯社)

房地產商出身的川普 總統，持續給第二任官邸內外增加個人風格，白宮 玫瑰園覆蓋草坪以及南北草坪增設旗桿的工程9日動土。

目前已完成的裝修 ，包括牆壁懸掛的總統肖像，和橢圓形辦公室的黃金色調裝潢，他也要增設一個舞池暨派對會場，不過還沒動工。

採訪記者9日被引導到南草坪，等待剛在大衛營過夜，搭乘陸戰隊一號直升機返回白宮的川普時，注意到位於橢圓形辦公室外頭南端的玫瑰園整建工程已展開。

照片顯示，川普第一任時，第一夫人梅蘭妮亞 在玫瑰園草坪增設的石灰岩邊緣已被移除，工人也開始挖開草坪。白宮官員說，負責白宮維修的國家公園局(National Park Service)員工9日動工，預定兩個月或8月中之前完成。

川普步出直升機後，直朝正在南草坪挖旗桿地基的挖土機走過去，觀察他4月說要增設旗桿的地點。他說，北草坪也要增設一個旗桿。

川普表示，這兩個「美麗的」旗桿都是「川普付費」建造的，「200年來，南北草坪一直需要有旗桿。」

白宮屋頂每天都飄揚美國國旗和代表戰俘/失蹤將士的旗幟。

川普好幾個月前就說要把玫瑰園草地挖掉填平，因為草坪太濕，對穿高跟鞋的女士很不方便。至於是否也是他自己出錢，暫不清楚。

上周，他在自己的社媒平台貼文宣告新建舞池，「名叫唐納德．川普的人敬贈。」

他6日貼文說，他已視察過舞池的地點，完成後將替白宮｢大大增色｣，也是「我在思考世紀經濟、美國、中國、俄國，其他國家、地方、事件的同時，來些有趣計畫」的範例。