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Meta創建「超級智能」AI研究實驗室 Scale AI創辦人王曉風掌舵

記者胡玉立／綜合報導
社群媒體巨擘臉書母公司Meta正在組建一個致力發展「超級智能」的全新人工智慧研究實驗室；該實驗室將由新創公司Scale AI創始人兼執行長王曉風掌舵。(美聯社)
社群媒體巨擘臉書母公司Meta正在組建一個致力發展「超級智能」的全新人工智慧研究實驗室；該實驗室將由新創公司Scale AI創始人兼執行長王曉風掌舵。(美聯社)

紐約時報10日報導，社群媒體巨擘臉書母公司Meta正在組建一個致力發展「超級智能」(superintelligence)的全新人工智慧(AI)研究實驗室；該實驗室將由新創公司Scale AI創始人兼執行長王曉風(Alex Wang)掌舵。

與此同時，彭博(Bloomberg)報導，Meta正在深入談判向Scale AI投資逾100億元相關事宜。

該「超級智能」AI研究實驗室是Meta在競爭激烈的AI開發領域，試圖搶占先機的最新舉措。所謂「超級智能」，指的是能夠達到或超越人類智能的「通用人工智慧」 ( artificial general intelligence，AGI)系統。

Meta已為AI技術投入數十億元，不久前宣布今年計畫在AI基礎設施方面投入高達650億元經費。

彭博引述知情人士消息稱，Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)認為，Meta在AGI競爭中勝過其他科技公司，Meta積極招募AGI「超級智能」新團隊成員，力爭在AI競賽中占據主導地位。

查克柏格打算為這個超級智能團隊招募約50名員工，已與一群AI研究人員和工程師進行會談；王曉風預計將加入領導Meta的AGI「超級智能」新團隊。

彭博報導，這項招募行動有部分源於查克柏格對Meta最新大型語言模式Llama 4的表現感到失望。

查克柏格稍早曾宣布Meta今年將向AI領域投資650億元，其中包括建造大型資料中心；當時他曾表示，「Llama 4將成為領先的先進模型」。

華爾街日報報導，Meta正在開發名為「Behemoth」的全新旗艦AI模式，但有關該模型發布時間一延再延，從4月延至6月，最近又延到秋季以後；因為Meta希望世人覺得該模型的改進幅度足夠顯著。

Meta曾表示，Behemoth的表現優於OpenAI、Google和 Anthropic類似模型；但消息人士告訴華爾街日報，該模式在訓練AI模型面臨挑戰，表現受阻。

Meta AI 查克柏格

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