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死刑定罪被高院推翻 吃過3頓「最後晚餐」的奧州死囚將3度受審

記者張聲肇／綜合報導
定罪和死刑被最高法院推翻的奧克拉荷馬州死囚格洛西普(中)，將第三度受審。(美聯社)
定罪和死刑被最高法院推翻的奧克拉荷馬州死囚格洛西普(中)，將第三度受審。(美聯社)

九次逃過死刑執行、吃過三頓「最後晚餐」，但定罪和死刑被最高法院推翻的奧克拉荷馬州死囚格洛西普(Richard Glossip)將第三度受審，州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)9日表示將以謀殺罪名起訴，但不再求處死刑。

格洛西普因1997年殺死老闆被判處死刑，但聯邦最高法院今年2月推翻定罪判決，下令重審，理由是原偵辦檢察官利用說謊的證人，侵犯被告的憲法權利。

卓蒙德說，檢方不會撤銷一級謀殺罪的提告，「對我和聯邦最高法院而言，格洛西普很明顯未受到公平審判，但本人也從未宣告他無罪。」「本人保證格洛西普能夠接受根據鐵錚錚的事實、堅實的證據、和真實無偽的證詞進行的審判。」

汽車旅館業主范垂斯(Barry Van Treese)命案涉嫌重大的格洛西普一直宣稱自己無辜，法院兩度宣判他罪行確定，也兩度宣判死刑。另一涉嫌人斯尼德(Justin Sneed供承搶劫時用棒球棒打死范垂斯，但在法庭作證時說，自己收了格洛西普1萬元才犯案。斯尼德被判處終身監禁。

美聯社請格洛西普的律師對最新進展表示看法，但未獲答覆。

卓蒙德說，25年前的舊案重審，可能會遇到困難，但重新調閱檔案後，表示有信心提出「足夠定罪」的證據。他非比尋常地要求法院推翻先前的定罪判決，理由是格拉洛西普雖然涉嫌重大，卻未受到公平的審判。

代表五名大法官擬定重審裁決書的薩多馬友(Sonia Sotomayor)指出，最高法院對定罪判決沒信心的理由，還包括提訴檢方的其他不妥舉止，例如干預斯尼德作證、銷毀證據、扣住證人的證詞。

格洛西普最近鬼門關的一次是2015年，被押到執刑室旁的囚房，只要綁上刑椅、注射死刑藥就一命嗚呼，卻因藥物不符法規臨時喊停。

死刑 奧克拉荷馬州 大法官

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