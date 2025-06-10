7月移民排期 親屬移民第二優先2-A前進243天

7月移民排期表 資料來源：國務院

國務院 9日公布2025年7月移民 排期，其中親屬移民項目，第一優先中國出生和非中國出生皆前進37天；第二優先2-A類中國出生和非中國出生皆前進243天；第二優先2-B類中國出生和非中國出生皆前進23天；第三優先中國出生和非中國出生皆前進40天；第四優先則原地踏步。

在職業移民部分，中國第一優先前進7天、非中國出生有名額；中國出生第二優先前進14天、非中國出生原地踏步；中國出生第三優先(一般類)前進9天、非中國出生前進52天；中國出生第三優先(非技術勞工)前進30天、非中國出生前進16天，其他原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生皆前進37天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生和非中國出生皆前進243天；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生皆前進23天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生和非中國出生皆前進40天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先前進7天，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進14天、非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)前進9天、非中國出生前進52天；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進30天、非中國出生前進16天；

中國出生第四優先(一般類)暫無排期、非中國出生暫無排期；

中國出生第四優先(宗教人士)暫無排期；非中國出生暫無排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。