小甘迺迪開除CDC疫苗委員會所有人

衛生部長小羅勃．甘迺迪9日開除聯邦疾病防治中心獨立機構「預防接種諮詢委員會」全體17位委員。(美聯社)

聯邦衛生部9日表示，衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已開除聯邦疾病防治中心 (CDC)獨立機構「預防接種諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)全體17位委員。聯邦食品及藥物管理局(FDA)前疫苗 長古德曼(Jesse Goodman)說：「這是一場悲劇。」

目前還不清楚小甘迺迪將任命誰來接補委員會目前空缺席位；不過他表示，新成員已經在考慮之中。

「預防接種諮詢委員會」任務是針對疫苗安全、效果、臨床需求向聯邦疾病防治中心提供建議，列舉哪些疫苗應列入施打時程表、哪些民眾應該接種疫苗，建議內容攸關保險公司給付。委員會成員由醫學專家、公共衛生專家組成，為全國民眾接種疫苗制定參考指南。

長期以來對疫苗抱持懷疑態度的小甘迺迪發表聲明說：「今天我們把恢復社會大眾的信心列為優先事項，超過任何特地的支持疫苗或反對疫苗。」他表示，社會大眾必須了解，我們的衛生機關是以不帶偏見的科學做為指引，過程公開透明、不受利益衝突影響。

參院健康、教育、勞工和退休金 委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)主席、共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)先前表示，小甘迺迪在今年稍早任命聽證會上承諾，如果通過衛生部長任命，上台後將保留「預防接種諮詢委員會」成員，不會有人事異動。

遭到小甘迺迪開除的「預防接種諮詢委員會」17名委員都是在拜登政府任內獲得任命，其中13人是在2024年加入委員會。依照原本編制，川普執政期間的衛生部，必須等到2028年才能為「預防接種諮詢委員會」挑選多數成員。

小甘迺迪在聲明中說，委員會全面換新是讓社會大眾對疫苗科學重新建立信心的必要手段。他說，新任委員將以公共衛生、以證據為本的科醫學做為第一優先，「不再是僅具有為產業謀求利益的橡皮圖章功能而已」。