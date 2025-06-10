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哈佛告川普 全球1.2萬校友連署「法庭之友」聲援

編譯盧炯燊／綜合報導
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全球哈佛大學校友，支持母校採取法律行動控告川普政府凍結資金，9日提交文件給法院。圖為哈佛校園。(美聯社)
全球哈佛大學校友，支持母校採取法律行動控告川普政府凍結資金，9日提交文件給法院。圖為哈佛校園。(美聯社)

來自全球超過1.2萬名哈佛校友，支持母校哈佛大學採取法律行動控告川普政府凍結資金，他們在一份「法庭之友」(Amicus Curiae)文件連署，以第三方的身份就訴訟向法庭作證，全力支持母校，9日提交法院。

這些校友由早至1950年那一屆乃至剛於2025年畢業，來自不同背景，同樣擁有哈佛學位，不少是全美乃至全球的傑出人士。包括威斯康辛州的啤酒釀造富商奧布萊恩(ConanO’Brien)、著名作家阿特伍德(Margaret Atwood)、南達科他州部族領袖和麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)等。

哈佛是在4月因川普政府凍結聯邦資金而入稟提控，並要求法官作出終極裁決，聆訊定於7月21日舉行。除了這起訴訟，哈佛與川普政府另有多起法律糾紛，

連署的校友認為，母校為自己辯護的這一歷史性時刻意義非凡，在學術自由、聯邦資金以及校園監管等重大衝突中，為其他高校樹立先例。

這批校友在連署的文件作證指出，他們對政府魯莽且非法試圖控制哈佛大學深感震驚；同時政府未經正當程序，缺乏任何可確認的法律依據，完全無視憲法保障的自由及其施加的限制，動用一切權力損害哈佛大學。

文件說，政府的最終目標是縮小學習、教學、思考和行動的自由，甚至聲稱有權決定誰可以享有這些自由。然而作為校友，證明哈佛真正的偉大之處，在於分享這些價值觀及行使這些自由的方式。

負責召集校友挺母校的是民權律師、哈佛校友巴爾加瓦(Anurima Bhargava)，她表示今次行動跨越了傳統新舊校友之間的鴻溝，且團結一致。這些校友宣稱，這是史上最多單一學校校友簽署的法庭文件。

巴爾加瓦又指今次撐母校，已遠遠超出了支持哈佛本身，而是關乎在各類學校、學院和大學中，能否自由地表達意見、思考和學習，而不受現在所看到的政府干預。她說，本來還有有「許多」校友本想簽署，但擔心遭到政府報復而沒有簽署。

白宮暫時未有回應校友今次行動。

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