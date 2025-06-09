史迪奇蟬聯周末票房冠軍 復仇芭蕾緊追

捍衛任務系列首部衍生作品，「復仇芭蕾」上映第一個周末票房表現不如預期，屈居第二。(美聯社)

迪士尼 真人版電影「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)上映第三個周末持續稱霸北美票房冠軍，「捍衛任務：復仇芭蕾」(Ballerina)票房表現則不如預期。

「捍衛任務」系列最新作品「復仇芭蕾」周末北美票房為2500萬元，數周前預估的首映票房介於3500萬至4000萬之間，之後數度下調，最終仍低於預期；該片由連恩懷斯曼(Len Wiseman)執導，以「芭蕾舞者」女殺手的角度為主，故事發生於「捍衛任務3」(John Wick 3)期間。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「雖然這是捍衛任務系列的一部分，但這部片表現像是一部原創電影，這不是件壞事。這本來就不是會像不可能的任務或其他強檔片那樣盛大首映的電影。」

「復仇芭蕾」的影評及觀眾反應均佳，該片由獅門娛樂(Lionsgate)發行，雷霆之路影業 (Thunder Road Pictures)、87Eleven娛樂 (87Eleven Entertainment)製作，國際票房目前賺進2600萬元，全球首映總票房為5100萬元。

作為捍衛任務系列首部衍生作品，其首映票房是系列五部電影中第二低，僅高於2014年首部曲上映的成績，且不計入通膨；捍衛任務系列整體票房在全球已累計超過10億元。

周末票房冠軍再度由「星際寶貝：史迪奇」拿下，北美票房再添3250萬元，國內總票房達3億3580萬元，全球總票房累計7億7260萬元，該片上映短短17天，國內票房已經超過迪士尼另一部真人版電影「小美人魚」(The Little Mermaid)的總票房。

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible — The Final Reckoning)以1500萬元票房拿下第三名，全球總票房累計4億5040萬元。

「小子難纏：空手道傳奇」(Karate Kid: Legends)票房為870萬元，排名第四；「絕命終結站 血脈」(Final Destination: Bloodlines)票房為650萬元，排名第五。

整體上，目前的電影票房比2024年同期多出26%以上。