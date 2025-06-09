龍捲風襲擊南方數州 15萬人無電可用

強風豪雨自8日起襲擊南方各州，帶來致命性陣風、大冰雹以及龍捲風災情，超過4000萬人飽受惡劣天候之苦，傳出兩人死亡的不幸。(美聯社)

惡劣天候周末襲擊南方數州，強風豪雨吹垮路樹造成至少2人死亡，同時多處電線被吹斷，從德州 到南卡羅來納有15萬人無電可用。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，強風豪雨自8日起襲擊南方各州，帶來致命性陣風、大冰雹以及龍捲風 災情，超過4000萬人飽受惡劣天候之苦，傳出兩人死亡的不幸。

根據poweroutage.us報告，截至8日止，從德州到南卡羅來納等南部各州近15萬人無電可用。

密西西比州州長李維茲(Tate Reeves)證實，拉法葉郡(Lafayette County)發生路樹倒塌波及一輛汽車，造成一人死亡，而且前一天密州當局已經針對北部地區發布龍捲風警報。

另外喬治亞緊急事務管理局(Georgia Emergency Management)發言人也出面證實，班克斯郡(Banks County)7日晚間發生路樹倒塌砸中汽車的意外，造成一人死亡。

喬州州長坎普(Brian Kemp)在社交平台發文表達哀悼：「請和我們一起為今晚在強烈風暴中不幸喪生的喬治亞居民與家屬們祈禱。」

根據國家氣象局(National Weather Service)表示，阿肯色州 西部范布倫(Van Buren)6日發生EF-1級龍捲風，導致多棟房屋受損以及一人受傷；7日稍早，受到暴雨襲擊，阿肯色州首府小岩城(Little Rock)都會區等地也傳出山洪暴發災情。

氣象預測自8日晚至9日，將出現新一波惡劣天候襲擊南部平原與南部地區，並將奧克拉荷馬西南部以及德州北部列為最高風險地區。

連日來的惡劣天候可能帶來最高時速100哩的強烈陣風和直徑約5吋的大型冰雹以及龍捲風，因此國家氣象局在9日晚間11時，針對南部平原部分地區發布強烈雷暴(thunderstorms)警報。

國家氣象局預測，德州最南端狹長地帶與起伏平原地區出現雷暴的可能性最大，但南部平原地區也有可能出現雷暴，陣風最高可達時速90哩，並伴隨壘球般大小的特大號冰雹。