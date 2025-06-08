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川普：與馬斯克關係結束 NASA傳尋找SpaceX替代選項

編譯中心／綜合外電
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美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好。圖為媒體對兩人交惡的報導。（路透）
美國總統川普與世界首富馬斯克近日在社群平台公開撕破臉，川普7日受訪直言兩人的關係已經結束，無意重歸於好。圖為媒體對兩人交惡的報導。（路透）

美國總統川普與世界首富馬斯克近日公開決裂後，馬斯克似乎已示弱，刪除一些攻擊川普的社群媒體貼文，但川普仍不退讓，放話兩人關係「結束」，還警告若馬斯克轉而支持民主黨將面臨「嚴重後果」，同時美國當局據傳正在尋找馬斯克太空事業SpaceX的替代選項。

最新發展勢必將繼續衝擊馬斯克的旗下事業，並且撼動過去散戶仰賴「名人信仰」與「川馬情誼」的迷因投資熱潮。在馬斯克和川普上周於社群媒體隔空互罵後，馬斯克已悄悄刪除一些較激烈的發文。

然而，川普7日接受NBC訪問時表示，他不打算和馬斯克和好，「我不想跟他講話」，他被問到是否認為與馬斯克的關係已結束時回答，「我想是這樣沒錯」。川普也警告，若馬斯克倒戈支持民主黨以對抗共和黨，「他將付出非常嚴重的後果」，但不願透露可能的具體後果。

同時，華盛頓郵報報導，在川普揚言取消SpaceX合約招致馬斯克強硬回應後，觸動美國官員的敏感神經，太空總署（NASA）和五角大廈過去一周已尋找SpaceX的替代選項。

這場爭端也引爆了特斯拉的股價賣壓，造成許多投資人的損失，反映散戶投資股票時仰賴「名人信仰」的問題。

馬斯克的人格特質之前幾年不僅帶動特斯拉股價大漲，也帶旺狗狗幣等加密貨幣的行情，他幫助川普省選後帶來的利多、以及川普承諾對加密貨幣友善，讓這股熱潮達到最高峰。

馬斯克 川普 SpaceX

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