NCAA達28億元和解 大學須付學生運動員報酬

加州聯邦法官批准NCAA的反托辣斯官司和解協議， 屬於一級聯盟的大學，今後必須支付報酬給學生運動員。(美聯社)

美國大學運動百多年來的傳統將出現徹底變革，大學必須支付學生運動員報酬。全美大學體育協會(NCAA )與五大體育聯盟達成一項28億元的和解協議，屬於一級聯盟(Division I)的大學，若將學生運動員的姓名、圖像與肖像用於以商業用途，均須支付報酬。

加州奧克蘭 聯邦地區法官威肯(Claudia Wilken)6日批准了這項和解方案，開啟了大學體育的職業新時代，徹底廢除早已過時的「業餘性質規則」。

根據協議，NCAA將在未來10年，向2016年至今曾參與大學體育比賽的運動員支付28億元補償，從2025-26年賽季開始，每間學校每年可向本校運動員直接支付最多2050萬元薪酬，並在10年內逐年遞增。

這項和解協議合併了三起涉及NCAA 的訴訟，均指NCAA禁止支付運動員酬勞違反了反托辣斯法。今次達成的和解，包括眾議院訴NCAA案(House v. NCAA)，也是影響最大的一起官司。此案始於2020年，認為在2021年NCAA修例之前，學生運動員被禁止收取報酬，應該當獲得賠償。

威肯法官在長達76頁的意見書寫道，這項和解協議將「使 NCAA 歷史上，與一級聯賽的大學生運動員分享其體育收入。」「這將打開大門，為一級聯賽的學生運動員，每年獲得總計約16億元的薪酬和福利。」

根據大學體育運動百多年來的傳統，禁止學生運動員獲得比獎學金及食宿費更高的收入。不過這個做法多年來受到爭議，盡管已作多番改變，包括放寬對學生運動員場外薪酬的限制、放寬轉會規則、為學校提供巨額電視轉播合同，以及隨後混亂的聯盟重組。然而大多數大學的體育運動領導人，仍然拒絕從數十億元的收入，直接支付報酬。

在法官批准和解協議後，NCAA主席貝克(Charlie Baker) 發聲明表示樂見法官的裁決，他說「學生運動員將得益於現有的豐富機會，有更多的獎學金機會」。但他否認同意和解是因為NCAA有任何不當行為。