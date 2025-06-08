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分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

ICE傾全力查無證客 司法部列優先執行

記者顏伶如／綜合報導
移民與海關執法局幹員，從芝加哥一處民宅帶走一名無證移民。(路透)
移民與海關執法局幹員，從芝加哥一處民宅帶走一名無證移民。(路透)

國家廣播公司(NBC)4日獨家報導，移民和海關執法局(ICE)最近展開新一波大規模掃蕩，凸顯川普執政下聯邦執法行動已改以移民為重點，其他機關紛紛派員支援ICE，司法部優先起訴移民相關案件，移民身分(immigration status)如今是聯邦檢察官是否起訴的第一考量。

消息人士透露，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)5月中旬對於無證移民逮捕、遣返人數過少感到不滿，開會時揚言每天拘捕人數若未達3000人，就要開除ICE高層官員。米勒還說，每月逮捕人數位居全國排行榜倒數10%的各地ICE分局主管也將被炒魷魚。

報導指出，米勒發飆的數周之後，ICE推出川普執政迄今規模最大的移民掃蕩行動。「全面行動」(Operation At Large)是ICE主導的全國行動，旨在擴大逮捕無證移民，來自不同聯邦機關的5000名幹員以及2萬1000名國民兵(National Guard)參與任務。

執法機關與軍方主管官員說，從其他機關調派龐大人力支援移民掃蕩，讓配合單位出現資源排擠，影響維護國家安全的核心任務。

報導指出，這是川普總統落實大規模遣返計畫讓聯邦執法機關重新定位的另一個實例，官員把各種資源轉為用做移民相關案件查緝，包括非暴力違規事項在內，用來調查其他犯罪的時間與注意力因此減少。

有3000名ICE幹員參與「全面行動」，包括海關與邊境保護局(CBP)的500人。其中1800人原本負責國土安全部國土安全調查處(HSI)跨國犯罪案件，平日工作不包括逮捕非暴力犯罪的無證客。

「全面行動」另動員2000名司法部旗下人員，包括聯邦調查局(FBI)、司法部法警局(U.S. Marshals Service)、聯邦緝毒署(DEA)。

國稅局(IRS)也有250名幹員參與「全面行動」，包括將移民報稅資料做為查緝之用。

國土安全部請求2萬1000名國民兵支援，但消息人士說，國防部以及相關幾州的州長還沒有確認國民兵的支援人數。

移民 ICE 司法部

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