ICE在洛逮無證客爆衝突 用催淚瓦斯惹議

全副武裝的邊境巡邏隊員，向抗議群眾發射催淚彈。(美聯社)

移民 和海關執法局(ICE )7日在洛杉磯 追捕無證移民，引發警民衝突，聯邦幹員使用催淚瓦斯驅離人群，民主黨人指控ICE逮捕行動不當，白宮與聯邦調查局(FBI)則堅持執法的正當性。

憤怒的示威群眾攻擊一輛邊境巡邏隊警車。(美聯社)

根據紐約時報(NY Times)報導，ICE執法人員7日在距離洛杉磯市中心以南約20哩派拉蒙區(Paramount)，發動至少兩場突擊行動，一場針對家飾賣場「家得寶」(Home Depot)，另一場針對當地一家肉類加工廠，引發群眾不滿，爆發警民衝突。

聯邦幹員對抗議群眾發射催淚瓦斯，民眾爭相走避。(美聯社)

影片顯示，ICE執法人員疑似使用閃光彈來驅離抗議群眾，就連加州州議員索拉切二世(José Luis Solache Jr.)也在社群平台指控ICE執法人員身穿防暴衣，使用催淚瓦斯驅散人群，並宣稱自己當場被波及。

一名抗議民眾手持標語站在洛城警局警戒線前方。川普政府則痛批洛杉磯市府對於ICE大執法作壁上觀，並將警民衝突歸咎給民主黨人。(美聯社)

ICE執法人員6日起，連續兩天在洛杉磯發動突襲行動，位於市中心一棟聯邦大樓外面擠滿抗議者，包括建築物與車輛被噴漆塗鴉，抗議群眾投擲物品表達不滿，遭到聯邦幹員以閃光彈回擊。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)譴責ICE逮捕行動，直言「對於發生的事情深感憤怒」並強調：「我們不會容忍這種行為。」

抗議民眾在洛杉磯派拉蒙區攔路抗議並焚燒廢棄物。(美聯社)

川普政府則痛批洛杉磯市府對於ICE大執法作壁上觀，並將警民衝突歸咎給民主黨人，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)7日透過社群平台指控抗議活動是「對美國法律與主權的叛亂。」

FBI副局長邦奇諾(Dan Bongino)也在社群平台X發文重申：「集會與抗議的權利並不代表可以攻擊執法人員或妨礙、阻撓合法的移民行動。」並補充道：「街頭混亂的日子已經結束，要不大家遵守法律，要不鋃鐺入獄，沒有第三種選項。」

移民執法局在洛杉磯大規模追捕無證移民，引發民眾在市中心聯邦大樓前示威抗議。(美聯社)

FBI局長巴特爾(Kash Patel)也針對貝斯呼籲絕不支持會激怒選民的民代說法，直接發文回嗆：「我們會支持。」同時米勒也砲轟貝斯：「你根本沒有權發言，聯邦法律至高無上，聯邦法律必須執行。」

米勒日前公開要求ICE每天逮捕3000名無證移民，而川普政府上任百日內ICE平均每天逮捕人數為600多人，但過去一周以來被捕人數急劇增加。