我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

ICE在洛逮無證客爆衝突 用催淚瓦斯惹議

編譯俞仲慈／綜合報導
全副武裝的邊境巡邏隊員，向抗議群眾發射催淚彈。(美聯社)
全副武裝的邊境巡邏隊員，向抗議群眾發射催淚彈。(美聯社)

移民和海關執法局(ICE)7日在洛杉磯追捕無證移民，引發警民衝突，聯邦幹員使用催淚瓦斯驅離人群，民主黨人指控ICE逮捕行動不當，白宮與聯邦調查局(FBI)則堅持執法的正當性。

憤怒的示威群眾攻擊一輛邊境巡邏隊警車。(美聯社)
憤怒的示威群眾攻擊一輛邊境巡邏隊警車。(美聯社)

根據紐約時報(NY Times)報導，ICE執法人員7日在距離洛杉磯市中心以南約20哩派拉蒙區(Paramount)，發動至少兩場突擊行動，一場針對家飾賣場「家得寶」(Home Depot)，另一場針對當地一家肉類加工廠，引發群眾不滿，爆發警民衝突。

聯邦幹員對抗議群眾發射催淚瓦斯，民眾爭相走避。(美聯社)
聯邦幹員對抗議群眾發射催淚瓦斯，民眾爭相走避。(美聯社)

影片顯示，ICE執法人員疑似使用閃光彈來驅離抗議群眾，就連加州州議員索拉切二世(José Luis Solache Jr.)也在社群平台指控ICE執法人員身穿防暴衣，使用催淚瓦斯驅散人群，並宣稱自己當場被波及。

一名抗議民眾手持標語站在洛城警局警戒線前方。川普政府則痛批洛杉磯市府對於ICE大...
一名抗議民眾手持標語站在洛城警局警戒線前方。川普政府則痛批洛杉磯市府對於ICE大執法作壁上觀，並將警民衝突歸咎給民主黨人。(美聯社)

ICE執法人員6日起，連續兩天在洛杉磯發動突襲行動，位於市中心一棟聯邦大樓外面擠滿抗議者，包括建築物與車輛被噴漆塗鴉，抗議群眾投擲物品表達不滿，遭到聯邦幹員以閃光彈回擊。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)譴責ICE逮捕行動，直言「對於發生的事情深感憤怒」並強調：「我們不會容忍這種行為。」

抗議民眾在洛杉磯派拉蒙區攔路抗議並焚燒廢棄物。(美聯社)
抗議民眾在洛杉磯派拉蒙區攔路抗議並焚燒廢棄物。(美聯社)

川普政府則痛批洛杉磯市府對於ICE大執法作壁上觀，並將警民衝突歸咎給民主黨人，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)7日透過社群平台指控抗議活動是「對美國法律與主權的叛亂。」

FBI副局長邦奇諾(Dan Bongino)也在社群平台X發文重申：「集會與抗議的權利並不代表可以攻擊執法人員或妨礙、阻撓合法的移民行動。」並補充道：「街頭混亂的日子已經結束，要不大家遵守法律，要不鋃鐺入獄，沒有第三種選項。」 

移民執法局在洛杉磯大規模追捕無證移民，引發民眾在市中心聯邦大樓前示威抗議。(美聯...
移民執法局在洛杉磯大規模追捕無證移民，引發民眾在市中心聯邦大樓前示威抗議。(美聯社)

FBI局長巴特爾(Kash Patel)也針對貝斯呼籲絕不支持會激怒選民的民代說法，直接發文回嗆：「我們會支持。」同時米勒也砲轟貝斯：「你根本沒有權發言，聯邦法律至高無上，聯邦法律必須執行。」

米勒日前公開要求ICE每天逮捕3000名無證移民，而川普政府上任百日內ICE平均每天逮捕人數為600多人，但過去一周以來被捕人數急劇增加。

ICE 洛杉磯 移民

上一則

稱對川普心寒 赴加執業醫生暴增7倍

下一則

小甘迺迪改革衛生部 專注另類醫學

延伸閱讀

中英2公民 涉美技術走私與跨州跟蹤被訴

中英2公民 涉美技術走私與跨州跟蹤被訴
法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費

肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果