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社安署集中先查複雜申請案 恐延誤核發社安金

記者胡玉立／綜合報導
社會安全局6月為專注處理約90萬起複雜社安金申請案，數十萬國人的社安金支票，可能被延遲發放或暫時停發。(美聯社)
社會安全局6月為專注處理約90萬起複雜社安金申請案，數十萬國人的社安金支票，可能被延遲發放或暫時停發。(美聯社)

聯邦社會安全署(SSA)官員表示，為落實川普政府重大改革措施，當局已指示SSA工作人員在6月專注處理約90萬起依據「社會安全公平法」提出的較複雜社安金申請案件，其他較簡單的服務事項可能因此受到排擠，數十萬國人的社安金支票可能被延遲發放或暫時停發。

全國每月有近7000萬人依賴社安金支票支付住房和食物等基本生活開銷，任何延遲付款都可能影響受益人生活。

SSA人員向「今日美國報」(USA TODAY)表示，社安局須在7月1日以前完成約90萬件複雜申請案，這段期間若有社安金受益人打算申請簡單更改項目，如更改居住地址或更新匯款銀行帳號等，可能會花比平常久的等候時間。

伊利諾伊州鮑爾斯金融集團(Powers Financial Group)創辦人鮑爾斯(Drew Powers)對「新聞周刊」(Newsweek)表示，「『社會安全公平法』為那些向社安體系繳費卻不符合社安金資格的人提供福利，包括警察、消防員、教師和其他公務員。這些案件其中逾200萬件較為簡單，可透過自動化處理；另有90萬起申請案較複雜，須手動審批。」

儘管白宮聲稱，重點處理這些案件不至於影響社安金受益人福利，但SSA人員表示，一些簡單變更如更新直接入帳資訊或聯邦醫療補助計畫(Medicaid)帳單問題等等，可能因此延誤。

鮑爾斯指出，政府下令優先處理社會安全公平法申請案，以及政府效率部(DOGE)削減SSA人力，都導致其他申請和服務工作積壓，影響部分受益人能否準時收到支票。

DOGE打算裁減12%社安工作人力，願意提前退休的員工可一次提領退休金。SSA剩餘人力須在周末加班，才能因應重點處理社安金複雜申請案的要求。

田納西大學金融知識講師比恩(Alex Beene)表示，想領取福利的人應盡快登記或更改，並「做好等待的心理準備。」

社安金 SSA 鮑爾

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