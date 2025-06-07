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中科學家走私「危險真菌」入美？ 專家打臉：當生物武器效率很差

編譯梁采蘩／即時報導
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農業界專家指出，禾穀鐮孢菌早在百年前就已進入美國，可透過噴灑農藥防治，且只有在大量、長期攝取的情況下才對人體有害。（路透）
農業界專家指出，禾穀鐮孢菌早在百年前就已進入美國，可透過噴灑農藥防治，且只有在大量、長期攝取的情況下才對人體有害。（路透）

美國聯邦檢方日前起訴兩名中國科學家，指控他們涉嫌走私「危險生物病原體」進入美國，暗示此舉可能構成「農業恐攻」。然而，路透訪問植物病理與農業專家指出，該真菌其實在美國農田中早已普遍存在，對食安構成的威脅極低，作為生物武器的效力也極為有限。

根據美國司法部聲明，33歲的簡雲清（Yunqing Jian，音譯）是密西根大學分子、細胞與發育生物學系研究人員，被控協助34歲的男友劉尊勇（Zunyong Liu，音譯），將名為「禾穀鐮孢菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私入境。

檢方稱這種真菌是潛在的「農業恐怖主義武器」，會引發小麥等穀物的「赤霉病」（Fusarium head blight）。然而，農業專家指出，禾穀鐮孢菌早在百年前就已進入美國，可透過噴灑農藥防治，且只有在大量、長期攝取的情況下才對人體有害。

專家表示，若無更多關於該菌株的資訊，目前還難以全面評估風險。

伊利諾大學香檳分校作物科學教授、小麥育種與遺傳學專家魯特柯斯基（Jessica Rutkoski）說：「要拿它來當武器，效率很差。」她的研究經常嘗試讓小麥感染這種真菌，但並非每次都能成功。她說，這種病原不容易控制，必須精準調節溫度與濕度，才有可能誘發感染。

美國農民自20世紀初以來便持續對抗這種真菌，尤其在多雨年份，赤霉病更容易感染小麥、大麥等穀物。受感染的穀粒常會出現明顯的粉紅色條紋，並產生嘔吐毒素（vomitoxin）。儲藏作物的穀倉會對此進行檢測並嚴格控管。

「我們長期以來都在防治（赤霉病）疫情，」北達科他州立大學植物病理學教授弗里斯科普（Andrew Friskop）指出，農民現在已有多種工具可預防控制這種病害。早在1990年代，農民就開始定期噴灑農藥，研究人員也陸續培育出多種抗赤霉病的小麥品種。

專家指出，由於持續的檢測與監控，美國人所食用的麵包、義大利麵與餅乾中，幾乎不含可察覺的嘔吐毒素，遠低於對人體有害的濃度。

義大利 北達科他州 疫情

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