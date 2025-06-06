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錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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司法部長邦迪（Pam Bondi）6日宣布，被川普政府錯誤遣返回薩爾瓦多的男子艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）回到美國，將面對非法走私移民、人口販運等指控。(路透)
司法部長邦迪（Pam Bondi）6日宣布，被川普政府錯誤遣返回薩爾瓦多的男子艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）回到美國，將面對非法走私移民、人口販運等指控。(路透)

司法部長邦迪（Pam Bondi）6日宣布，被川普政府錯誤遣返回薩爾瓦多的男子艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）周五回到美國，將面對非法走私移民、人口販運等指控。

川普政府今年3月15日錯將居住在馬里蘭州（Maryland）的艾卜瑞可・賈西亞遣返回薩爾瓦多監獄；艾卜瑞可‧賈西亞自青少年時期從故鄉薩爾瓦多非法入境美國。

移民法院於2019年裁定禁止遣返艾卜瑞可‧賈西亞，因其經營的普普薩（pupusa）玉米餅生意遭當地黑幫鎖定，返回家鄉將面臨人身安全威脅。

雖然美國最高法院維持下級法院命令，指示川普政府協助將艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國，但川普政府拒絕這麼做，讓川普政府和聯邦法院之間陷入對峙。

不過，邦迪6日舉行記者會宣布，艾卜瑞可‧賈西亞已經回到美國，現在正被美國拘留；邦迪指出，川普政府向薩爾瓦多出示逮捕令，薩爾瓦多政府因此同意將艾卜瑞可‧賈西亞遣送回美，「我們很感謝薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）同意把他送回來我們的國家。」

然而，川普政府要求艾卜瑞可‧賈西亞回到美國，並非遵循聯邦法院的命令，而是艾卜瑞可‧賈西亞遭到非法走私移民的指控，被押送回美國接受審判。

邦迪指出，美國田納西中區聯邦地區法院的大陪審團發現艾卜瑞可‧賈西亞過去9年來在移民走私圈扮演非常有影響力的角色，並發現這才是他的全職工作，而非一名承包商。

邦迪說，法院發現艾卜瑞可‧賈西亞走私超過數千名非法移民，其中還包括女性和小孩，「被告用未成年小孩的純真交換利潤」；邦迪說，艾卜瑞可‧賈西亞也被指控侵犯女性非法移民。

根據紐約時報報導，美國田納西中區聯邦地區法院於2周前提交艾卜瑞可‧賈西亞的起訴書；由於川普政府多次拒絕依循法院命令，將艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國，白宮新聞秘書李維特更一度表示艾卜瑞可‧賈西亞永遠不會再住在美國，這項訴訟提供川普政府一個出口。

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