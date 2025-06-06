加州多地野火蔓延 「福特大火」引發疏散警告

加州 5日多場野火蔓延，「福特大火」（Fort Fire）引發疏散警告。

加州林業和消防局稱，當地時間4日深夜11時許，福特大火在南加 州科恩郡（Kern County）勒貝克地區（Lebec area）迪吉爾峽谷（Digier Canyon）附近燃起。截至5日上午，大火受控面積僅5%，火災原因正在調查之中。

另據「洛杉磯 時報」和美國廣播公司等媒體消息，這場叢林野火位於5號州際高速公路沿線，一夜之間延燒約220英畝。由於火災現場地形陡峭且出現強烈陣風，加劇了夜間滅火難度。消防部門封閉火場附近5號州際高速公路部分車道，並向迪吉爾峽谷地區居民發出疏散警告，目前未有人員受傷和財產損失報告。

#FortFire #VegetationFire



Update #4



📍LEBEC, Calif.



The fire is currently at 220 acres with 5% containment.

Additional resources arrived early this morning, including air support from retardant dropping tankers.



An Evacuation Warning is still in place for KRN-535. pic.twitter.com/BbBBOpkebW — Kern County Fire (@kerncountyfire) 2025年6月5日

從美國廣播公司發佈的現場影片可以看到，福特大火起火區域濃煙滾滾，山坡上連綿不絕形成一道道火牆，火光映紅了夜空。大量消防員、消防車和消防直升機連夜投入救火工作。5日上午，消防部門增派飛機至火場上空投放阻燃劑。

加州林業和消防局最新火情通報顯示，加州因約郡（Inyo County）、聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）、聖路易斯奧比斯波郡（San Luis Obispo County）、弗雷斯諾郡（Fresno County）和拉森郡（Lassen County）亦有多場野火同時燃燒。