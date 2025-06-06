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任天堂Switch 2全球上市 粉絲排隊搶購

編譯周芳苑／綜合報導
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紐約洛克斐勒中心的任天堂專賣店，店員不斷拿出Switch 2填補貨架，應付搶購。(美聯社)
紐約洛克斐勒中心的任天堂專賣店，店員不斷拿出Switch 2填補貨架，應付搶購。(美聯社)

任天堂(Nintendo)最新版遊戲機Switch 2 於5日在全球各地同步上市，從東京到紐約，各地粉絲迫不及待搶購，各大銷售據點開門前幾小時就大排長龍。

任天堂Switch 2是已有八年歷史的前代產品升級版，新增社群功能，可讓玩家參與線上遊戲；對於這款新品，多年來遊戲機玩家殷殷期盼，任天堂也寄予厚望，希望為銷售疲態注入強心針。

美國市場4月開始接受預購，很快就被訂購一空，5日開賣當天，民眾早早在商店外排隊，希望在現場搶購多出來的庫存。

位於紐約曼哈頓翠貝卡區的目標百貨(Target)外，顧客霍艾嘉(Edgar Huo)抱著碰運氣的心情排隊，大約有25人在隊伍裡等待商店開門；多半消費者在網路訂購，也有一些人像霍一樣，希望有機會買到多餘庫存。

而在日本，這款新遊戲機是透過任天堂抽籤系統銷售，競爭激烈，申請量約220萬份。另有零售商採用自己的抽籤管道，接受顧客預訂。

任天堂美國分公司總裁暨營運長鮑瑟(Doug Bowser) 說，公司正全力滿足新產品的龐大需求；任天堂有穩定的生產供應，相信可滿足整個夏季、父親節以及假期期間的需求。

Switch 2的螢幕比上一代大、解析度更高，處理能力也提升，畫面更流暢生動；核心配備是控制器上新增「C」鍵，按下該鍵即可啟動「GameChat」功能，玩遊戲時可以與人交流、分享遊戲畫面，但必須訂閱任天堂的Switch線上服務才能享用這些功能。內建麥克風也支援與其他玩家聊天。

任天堂預估，在2026年3月結算的年度，Switch 2遊戲機銷量將達1500萬台。

配合Switch2遊戲機上市，任天堂推出兩款熱門遊戲「薩爾達傳說」(Legend of Zelda)的 Switch 2 版本。

Switch 2在美國的基本零售價為449.99 元，比第一代Switch的299元貴得多。

由於川普總統(Donald Trump)推出關稅政策，任天堂為評估潛在影響，將Switch 2 的美國預購作業推遲好幾個星期。

任天堂 目標百貨 曼哈頓

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