拜登任內瞞認知衰退？川普要查 釐清「自動筆」總統簽名是否違法

「自動筆」使用墨水在紙張上複製簽名，並不是本人親筆簽名。(美聯社)

川普 總統4日下令調查前總統拜登 任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。華盛頓郵報分析，川普的調查要求前所未見，從理論上看，拜登執政期間簽署的數以千計行政命令與特赦令都可能失效。

川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。(路透)

川普要求調查的重點是拜登任內使用「自動筆」(autopen)簽署行政命令是否違法。「自動筆」使用真正的墨水，在紙張上複製拜登簽名，並不是拜登親筆簽名。川普也要求釐清白宮 幕僚是否利用「自動筆」掩飾拜登認知能力衰退，已經無法親自簽名。

報導指出，美國總統長期以來經常使用「自動筆」簽署行政命令，川普對於例行通信也採用「自動筆」。2005年，司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)頒布指南，確認官方文件無須總統親筆簽名才算有效。

川普4日指出，過去幾個月以來，狀況變得愈來愈清楚，拜登幕僚濫用使用「自動筆」的總統簽名權，除了掩蓋拜登認知衰退，還代替總統行使美國憲法第二條(Article II)職權。

川普說，拜登任內總統簽署1200多份總統文件，任命235名聯邦法官，發布的特赦、減刑案件數量超過美國歷史上其他總統。

不過，川普並未說明對於拜登使用「自動筆」的調查範圍，也未說明啟動調查的法源根據為何。川普也沒有透露是否會裁定拜登先前簽署文件將會變成無效。

某些共和黨人士表示，拜登助理以及前第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都應該到國會作證，說明拜登執政期間心智狀況。

對於是否贊成吉兒‧拜登到國會作證，川普上周表示：「我不喜歡這個想法。」他說：「這是一個出現很多問題男人的妻子，所有跟他接觸過的人都心知肚明。我在辯論會時就知道了，一清二楚。」