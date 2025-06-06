我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

拜登任內瞞認知衰退？川普要查 釐清「自動筆」總統簽名是否違法

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「自動筆」使用墨水在紙張上複製簽名，並不是本人親筆簽名。(美聯社)
「自動筆」使用墨水在紙張上複製簽名，並不是本人親筆簽名。(美聯社)

川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。華盛頓郵報分析，川普的調查要求前所未見，從理論上看，拜登執政期間簽署的數以千計行政命令與特赦令都可能失效。

川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。...
川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。(路透)

川普要求調查的重點是拜登任內使用「自動筆」(autopen)簽署行政命令是否違法。「自動筆」使用真正的墨水，在紙張上複製拜登簽名，並不是拜登親筆簽名。川普也要求釐清白宮幕僚是否利用「自動筆」掩飾拜登認知能力衰退，已經無法親自簽名。

報導指出，美國總統長期以來經常使用「自動筆」簽署行政命令，川普對於例行通信也採用「自動筆」。2005年，司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)頒布指南，確認官方文件無須總統親筆簽名才算有效。

川普4日指出，過去幾個月以來，狀況變得愈來愈清楚，拜登幕僚濫用使用「自動筆」的總統簽名權，除了掩蓋拜登認知衰退，還代替總統行使美國憲法第二條(Article II)職權。

川普說，拜登任內總統簽署1200多份總統文件，任命235名聯邦法官，發布的特赦、減刑案件數量超過美國歷史上其他總統。

不過，川普並未說明對於拜登使用「自動筆」的調查範圍，也未說明啟動調查的法源根據為何。川普也沒有透露是否會裁定拜登先前簽署文件將會變成無效。

某些共和黨人士表示，拜登助理以及前第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都應該到國會作證，說明拜登執政期間心智狀況。

對於是否贊成吉兒‧拜登到國會作證，川普上周表示：「我不喜歡這個想法。」他說：「這是一個出現很多問題男人的妻子，所有跟他接觸過的人都心知肚明。我在辯論會時就知道了，一清二楚。」

拜登 川普 白宮

上一則

水電費5元、儲蓄10元…要女兒繳房租學理財 阿州媽咪玩真的

下一則

異性戀控職場歧視 大法官判勝訴 支持簡化「反向歧視」訴訟程序

延伸閱讀

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死

川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死
川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切

川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11
紐時報導，馬斯克2024年跨足政壇，一些熟識他的人士對他頻繁使用藥物、情緒波動以及對生育更多孩子的執念感到擔憂。一些女性也在提出訴訟，爭奪所生子女的監護權。(歐新社)

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

2025-05-31 04:15

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案