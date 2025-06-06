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異性戀控職場歧視 大法官判勝訴 支持簡化「反向歧視」訴訟程序

記者胡玉立／綜合報導
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俄亥俄州政府公務員艾姆斯聲稱自己因為是異性戀，遭到同性戀主管歧視，導致降級減薪。聯邦最高法院大法官5日一致支持她向俄亥俄州政府求償的法律訴求。(路透)
俄亥俄州政府公務員艾姆斯聲稱自己因為是異性戀，遭到同性戀主管歧視，導致降級減薪。聯邦最高法院大法官5日一致支持她向俄亥俄州政府求償的法律訴求。(路透)

聯邦最高法院大法官5日一致支持一名俄亥俄州女性聲稱她因為自己是異性戀遭到歧視才被減薪降職的法律訴求，決定簡化職場「反向歧視」訴訟程序。

此裁決將影響20個州和哥倫比亞特區的相關訴訟。過去包括白人和異性戀者在內的多數群體，若想依據聯邦法律提起歧視訴訟，這些地區的法院都會設定更高門檻。

大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)代表最高法院撰寫裁決意見指出，聯邦民權法並沒有區分多數群體成員和少數群體成員；「國會為每個『個人』設立相同保護，無論此人是屬於少數群體或多數群體，不容法院單獨針對多數群體原告施加特殊要求」。

提出此項上訴的原告是在俄亥俄州青少年服務廳工作20多年的女子艾姆斯(Marlean Ames)；她聲稱自己因為是異性戀，遭到同性戀主管歧視。

大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)除了同意傑克森的意見，另外還提出意見書指出：美國部分「規模最大、最負盛名的雇主，公然歧視那些他們認為屬於所謂多數群體的成員。」

湯瑪斯與大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)還共同援引保守派組織「美國第一法律」(America First Legal)提交的簡報聲稱「美國雇主長期『痴迷』於多元公平包容(DEI)倡議以及平權行動計畫」。該組織是由現任白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)創立。

傑克森的意見書中並未提及歧視性就業措施，而是將焦點放在艾姆斯的論點，即她因為是異性戀而未升官，之後又被降職。她想晉升的職位和她曾擔任的職位後來都給了LGBTQ成員。

1964年民權法案第七章禁止職場性別歧視。初審法院和美國第六巡迴上訴法院，之前都對艾姆斯做出了不利於她的裁決。

上訴法院要求艾姆斯提供「背景情況」等附加條件，例如LGBTQ群體做出了影響艾姆斯的決定，或有統計證據顯示存在針對多數群體成員的歧視模式。

歧視 大法官 俄亥俄州

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