夢想生學費優待 德州被告 司法部：不能給非法移民提供公民福利

由於居住在德州的無證移民，就讀德州公立大學，可以享有和該州公民及合法永久居民相同的學費優惠，聯邦司法部因此狀告德州政府。圖為奧斯丁德州大學。(美聯社)

美國公民及永久居民就讀所屬該州州立大學皆可享受學費優待，對無證移民來卻說是個奢望，但目前有24州給「夢想生」予以州內學費待遇，這項做法顯然惹惱了川普政府，德州 首先被「開刀」，遭司法部 提告要求廢除該措施。

德州在2001年通過立法，成為全美第一個給予「夢想生」在符合特定居住標準的情況下，可以獲得與州內公民及合法永久居民同等的學費優惠，之後又有20幾個州推出類似法律。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)及州議會共和黨人，長期以來支持川普的強硬打擊非法移民 立場，早前曾在州議會提案廢除有關法律，但州議會這個會期已在數天前結束，卻始終未作出表決。對此司法部4日向德州北區聯邦法院威奇托福爾斯(Wichita Falls)分院告，要求禁止德州有關法律。

司法部長邦迪(Pam Bondi)在訴狀中指出，「根據聯邦法律，學校不能給非法移民提供只限給予美國公民的福利」，「司法部將會不懈努力維護聯邦法律的正當性，確保美國公民在全國任何地方都不會被視為二等公民。」

州長艾伯特及州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)暫時未對司法部提出的訴訟置評。

根據無黨派非營利組織高等教育與移民聯盟 (Alliance on Higher Education and Immigration)數字，目前德州公立大學體系共有69萬名學生，其中無證客約有5.7萬人。

德州這項法律當年在州議會以壓倒性多數通過，並由時任共和黨籍州長佩瑞(Rick Perry)簽署實施，為該州無合法居留權的學生提供接受高等教育的機會，只要他們在高中畢業前在德州居住至少滿3 年，並在入讀大學前最少居住1年，即可享受州內學費待遇。

是否為州內學生，兩者繳納的學費差異甚大。例如奧斯丁德州大學，2024年公民及永久居民學費約為1.1萬元，而外州和國際學生學費約為 4.1 萬元。