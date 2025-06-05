我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

夢想生學費優待 德州被告 司法部：不能給非法移民提供公民福利

編譯盧炯燊／綜合報導
由於居住在德州的無證移民，就讀德州公立大學，可以享有和該州公民及合法永久居民相同的學費優惠，聯邦司法部因此狀告德州政府。圖為奧斯丁德州大學。(美聯社)
由於居住在德州的無證移民，就讀德州公立大學，可以享有和該州公民及合法永久居民相同的學費優惠，聯邦司法部因此狀告德州政府。圖為奧斯丁德州大學。(美聯社)

美國公民及永久居民就讀所屬該州州立大學皆可享受學費優待，對無證移民來卻說是個奢望，但目前有24州給「夢想生」予以州內學費待遇，這項做法顯然惹惱了川普政府，德州首先被「開刀」，遭司法部提告要求廢除該措施。

德州在2001年通過立法，成為全美第一個給予「夢想生」在符合特定居住標準的情況下，可以獲得與州內公民及合法永久居民同等的學費優惠，之後又有20幾個州推出類似法律。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)及州議會共和黨人，長期以來支持川普的強硬打擊非法移民立場，早前曾在州議會提案廢除有關法律，但州議會這個會期已在數天前結束，卻始終未作出表決。對此司法部4日向德州北區聯邦法院威奇托福爾斯(Wichita Falls)分院告，要求禁止德州有關法律。

司法部長邦迪(Pam Bondi)在訴狀中指出，「根據聯邦法律，學校不能給非法移民提供只限給予美國公民的福利」，「司法部將會不懈努力維護聯邦法律的正當性，確保美國公民在全國任何地方都不會被視為二等公民。」

州長艾伯特及州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)暫時未對司法部提出的訴訟置評。

根據無黨派非營利組織高等教育與移民聯盟 (Alliance on Higher Education and Immigration)數字，目前德州公立大學體系共有69萬名學生，其中無證客約有5.7萬人。

德州這項法律當年在州議會以壓倒性多數通過，並由時任共和黨籍州長佩瑞(Rick Perry)簽署實施，為該州無合法居留權的學生提供接受高等教育的機會，只要他們在高中畢業前在德州居住至少滿3 年，並在入讀大學前最少居住1年，即可享受州內學費待遇。

是否為州內學生，兩者繳納的學費差異甚大。例如奧斯丁德州大學，2024年公民及永久居民學費約為1.1萬元，而外州和國際學生學費約為 4.1 萬元。

德州 非法移民 司法部

上一則

科州恐攻嫌犯家人被遣返 法官擋下：未經完整程序，可能造成傷害

下一則

28州逾30零售商聯手 打擊有組織盜竊 跨區執法首例 逮捕數百人

延伸閱讀

挑戰霍楚 紐約副州長戴加多參選州長：紐約值得更好的領導

挑戰霍楚 紐約副州長戴加多參選州長：紐約值得更好的領導
德州男翻牆闖入佛州海湖莊園：我想和川普孫女結婚

德州男翻牆闖入佛州海湖莊園：我想和川普孫女結婚
德州通過立法 限制中國等4國公民置產與投資

德州通過立法 限制中國等4國公民置產與投資
加州允許跨性別學生比賽 司法部展開調查

加州允許跨性別學生比賽 司法部展開調查

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式