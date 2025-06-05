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西語第2大語言 全國13.2%人口使用 華語在加州等6州最普遍

記者胡玉立／綜合報導
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明尼蘇達州英語教師莎拉·桑德堡拿著一本英語作業簿，透過網路教授阿富汗難民說英語。(美聯社)
明尼蘇達州英語教師莎拉·桑德堡拿著一本英語作業簿，透過網路教授阿富汗難民說英語。(美聯社)

聯邦人口普查局3日公布數據顯示，美國越來越多人在家不講英語；近22%的5歲以上居民在家中使用英語以外的語言，比例是40年前的兩倍。其中，加州有44%的居民在家中講非英語語言；但西維吉尼亞州，占比僅2.5%。

西班牙語是美國家庭使用普及率僅次於英語的語言，全美有13.2%人口在家講西班牙語。第二大非英語語言不是西班牙語的只有夏威夷、緬因州和佛蒙特州這三州；緬因州和佛蒙特州是法裔加拿大人聚居區，最受歡迎的非英語語言是法語；夏威夷州最受歡迎的非英語語言是伊洛科語(Iloko)。

川普總統今年稍早發布行政命令，指定英語為美國官方語言。

華語是加州、德拉瓦州、密蘇里州、紐約州、賓州和華盛頓州居民在家中使用的第二大非英語語言。

與此同時，全美各州使用的第二大非英語語言展現出意想不到的多樣性。布魯金斯研究所(Brookings Institution)人口統計學家弗雷(William Frey)表示，儘管川普政府對移民採取嚴厲措施，但「美國仍是多語言國家，它是長期構築我們身分的重要元素；不同背景的人分散全國各地。」

以下是美國各語言使用的地區分布狀況：

阿拉伯語是愛荷華州、密西根州、俄亥俄州、田納西州和西維吉尼亞州居民在家中使用的第二大非英語語言。

中央尤皮克語(Central Yup'ik)是阿拉斯加人在家中使用的第二大非英語語言。

法語是緬因州和佛蒙特州的主要非英語語言，但在路易斯安那州、馬里蘭州、新罕布夏州和北卡羅來納州，法語是其第二大非英語語言。

韓語，是阿拉巴馬州和維吉尼亞州的第二大非英語語言。越南語，是喬治亞州、堪薩斯州、密西西比州、內布拉斯加州、俄克拉荷馬州、俄勒岡州和德州的第二大非英語語言。

德語，是科羅拉多州、愛達荷州、印第安納州、肯塔基州、蒙大拿州、北達科他州、南卡羅來納州和懷俄明州這八個州的第二大非英語語言。

西維吉尼亞州 內布拉斯加州 佛蒙特州

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