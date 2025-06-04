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學貸違約 教育部暫不扣押社安金 扣押薪水今夏仍執行

編譯周芳苑／綜合報導
川普政府今夏將啟動催收拖欠學貸，但教育部表示，扣押社安金的作法暫時推遲。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)
川普政府今夏將啟動催收拖欠學貸，但教育部表示，扣押社安金的作法暫時推遲。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)

川普政府今夏將啟動催收拖欠學貸教育部發言人基斯特(Ellen Keast)2日表示，夏末將開始扣押學貸違約者的薪資，但是扣押社安金的作法則暫時推遲。

2020年3月新冠疫情爆發以來，聯邦學貸催收停擺，當時拜登政府讓借款人暫停還款。

川普上任後重啟催收工作，與前朝作風截然不同；目前的政府官員認為，納稅人不應為教育債務承擔責任。教育部長麥克曼(Linda McMahon)4月22日在X平台的視頻中說，借款人應償還所欠債務。

根據目前規畫，學貸違約者的社安金暫時不會被扣押，但是薪資將被扣。

教育部先前宣傳，社安金可能自6月起被扣押。聯邦社安署(SocialSecurity Administration)依受助者出生日期和開始領取福利的時間推估，社安金6月支票可能於6月3日、11日、18日或25日寄達，年長學貸拖欠者3日便做好金額縮水的心理準備。

然而基斯特說，政府將推遲扣押社安金的計畫。

消費者金融保護局(ConsumerFinancialProtectionBureau)稱，全美屆滿62歲聯邦學貸借款人正在領社安金的人當中，約有45萬多人學貸違約。

基斯特說，川普政府承諾保護高度倚賴固定收入的社安金受益人。

不過，學貸違約的借款人今夏稍晚還是要付出代價，薪資恐被扣押。

高等教育專家坎特羅維茨(MarkKantrowitz)表示，最多可扣押借款人可支配收入(即稅後收入)的15%；根據法律，借款人每周須至少獲取聯邦最低時薪7.25元的30倍，相當於217.5元。

基斯特表示，欠款人薪資被扣押前30天將收到通知。

坎特羅維茨說，如果最近失業、或者申請破產，薪資可能受到保護、免被扣押；此外，假如扣押工資可能導致經濟困難，欠款人也可對扣薪資提異議。30天通知期內，應提出請求免扣押的申請。

學貸 社安金 教育部

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