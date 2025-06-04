聯邦拘捕科州恐攻嫌犯家人 調查是否知情 簽證將吊銷

民眾在科州圓石市的法院外擺放鮮花，慰問這次恐怖攻擊的傷者。(路透)

國土安全部長諾姆3日表示，移民與海關執法局(ICE)拘捕科州恐怖攻擊嫌犯索利曼(Mohamed Sabry Soliman)的妻子和五名子女，調查是否事先知情。 國安部在X平台表示，索利曼的家人最快3日晚上就會被遣返。

來自埃及 的索利曼被控1日在科州圓石市珍珠街購物中心附近投擲汽油彈，造成12人受傷，被押後向警方坦承犯罪，動機是「殺光所有猶太 復國主義者。」

他面臨聯邦仇恨犯罪(hate crime)以及謀殺未遂等多項重罪起訴，執法機關朝「有針對性的恐怖攻擊」方向調查。

聯邦調查局(FBI) 文件顯示，索利曼在他位於科羅拉多泉的住家書桌抽屜內藏了一枝iPhone，裡頭含有給家人的訊息。他被捕後，他的妻子把手機交給當地警察局，表示手機是索利曼的，但是家裡其他人也會使用。

諾姆在X平台上說，調查他家人的目的，是要斷定他們「多大程度」知道他計畫攻擊親猶太人員，以及是否提供支持。她說，索利曼是「恐怖分子」，「非法外國人」，將受到法律「最嚴厲的懲處。」索利曼被捕後表示，沒有人知道他的計畫，包括他的家人。

被索利曼傷害的都是和平示威，呼籲釋放加薩地區以色列人質的民眾，其中八人被灼傷，送醫治療。

索利曼是埃及人，2022年8月拿觀光簽證 來到美國，9月申請庇護。他的簽證2023年2月到期，但在該年3月獲得工作許可 ，不過也已到期。

紐約時報3日報導，國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)表示，恐襲發生後，國務院吊銷索利曼妻子和五名孩子的簽證。她還表示，移民及海關執法局官員已在3日逮捕了他們。

當局以「經籌謀一級謀殺未遂」、「極度冷酷一級謀殺未遂」、「一級攻擊」70歲以上脆弱人士、持有燃燒器材等有關法律，對索利曼提出犯罪指控。法院裁定1000萬保釋金，目前仍在押。

科羅拉多地區代理聯邦檢察官格若沃爾(J. Bishop Grewell)說，「他毫無悔意，還想重返現場，再幹一次。」