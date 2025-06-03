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美國颶風季1日展開 媒體曝聯邦救援單位主管稱不知有颶風季

編譯周辰陽／即時報導
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美國今年颶風季於1日正式開始，將持續到11月。根據預測，本季預計將出現多達10個颶風。圖為2024年10月7日的颶風米爾頓衛星影像。（路透）
美國今年颶風季於1日正式開始，將持續到11月。根據預測，本季預計將出現多達10個颶風。圖為2024年10月7日的颶風米爾頓衛星影像。（路透）

路透2日引述4位知情人士報導，美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）的代理局長理查森（David Richardson）在當天的簡報會上表示，他不知道美國有颶風季，令FEMA內部感到錯愕，不確定他究竟是真的不知道、在開玩笑，還是另有所指。

美國每年有數個州遭颶風重創，造成數十人死亡與數億美元損失。由於氣候變遷的影響，颶風變得越來越具破壞性，造成的損失也日益增加。

今年的颶風季於1日正式開始，將持續到11月。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，本季預計將出現多達10個颶風。理查森發言之際，正值外界普遍擔憂FEMA多位高層官員離職、裁員及颶風準備工作縮減，恐使該機構對今年颶風季準備不足。

消息人士還指出，理查森曾告知工作人員預計5月會提出新的災難應變計劃，卻在簡報會上改口表示，現行計劃將不會有任何變動，原因是他不想做出可能與FEMA審查委員會意見相左的改變。該委員會由川普總統成立，負責評估FEMA，成員包括FEMA的上級機構國土安全部的部長諾姆、各州州長及其他官員。

FEMA前局長漢彌爾頓（Cameron Hamilton）5月遭突然撤換後，理查森獲任命為FEMA新主管。理查森此前擔任國土安全部轄下反大規模毀滅性武器辦公室（CWMD）的助理部長，沒有災難應對經驗。理查森告訴FEMA工作人員，自己將繼續領導CWMD，也時常向同仁提到自己曾任陸戰隊砲兵軍官的軍旅經歷。

3位消息人士稱，理查森對颶風季節一無所知的言論在內部流傳，引發混亂，再度加劇他對FEMA業務不熟悉的疑慮。1位消息人士稱，應變計畫反覆修改與缺乏明確指導，也讓員工無所適從。

國土安全部發言人表示，理查森那番話是在開玩笑，且FEMA已做好颶風季的準備。

颶風 國土安全部 氣候變遷

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