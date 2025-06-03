換工作轉存401(k)支票被盜領 男痛失10萬還欠稅

有民眾因轉換工作而將401(K)存款轉換戶頭，但帳戶管理機構開出的支票遭到盜領，多年儲蓄面臨付諸流水。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，紐約市男子韓迪(Dylan Handy)5月中旬投書紐約時報 求助說，因為換工作想轉存退休 帳戶，原本401(k)帳戶裡全部存款11萬4000元由帳戶管理機構沛齊(Paychex)開立紙本支票，結果支票被偷且遭盜領，損失的錢還被認定是領出帳戶而欠稅。韓迪已向聯邦法院提告，要求Paychex負責。

韓迪投書寫道，紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯，整個過程極為痛苦，消費者顯然缺乏保護。他指出，基於某些因素，過時且不安全的紙本支票迄今仍是退休資產管理業者的標準作業程序。他表示，當初辦手續時，根本沒有數位轉帳的選項。

Paychex拒負責 他怒告

紐約時報報導，當時33歲的韓迪2023年換工作，打算把401(k)退休帳戶從舊公司轉到新公司；Paychex開立兩張紙本支票，一張來自401(k)帳戶存款，另一張來自羅斯(Roth)戶頭存款。

不過，韓迪將支票寄給新公司的退休帳戶管理公司時支票卻遭攔截，分別被拿到公民銀行(Citizens Bank)、大通銀行(Chase Bank)盜領成功，事發後Paychex拒絕承擔責任。公民銀行後來退還原本羅斯戶頭存款1萬4000元給韓迪，大通銀行則要他找Paychex要錢。韓迪2024年對Paychex提告。

8成民眾盼改數位轉帳

凱博資本(Capitalize)2024年調查發現，43%民眾進行退休帳戶轉存時依然領到紙本支票。高達80%受訪者說，希望401(k)帳戶轉存手續能變得跟銀行轉帳一樣簡便。

「金錢智慧」報導，紙本支票盛行與系統老舊、法規考量以及缺乏標準化數位程序有關。進行401(k)帳戶轉存時使用紙本支票，對消費者來說有層層風險，除了容易被偷、竄改、盜領之外，郵寄與入帳耗時冗長，要等數周甚至數月才能完成，紙本支票追蹤不易，若出事要解決彷彿惡夢，即使在詐騙案例裡，釐清責任歸屬也十分複雜，責任可能在開支票的機構、接收支票的銀行，甚至可能是戶頭持有人。

轉存帳戶盡量要求轉帳

401(k)帳戶轉存時，消費者自保之道包括：挑選能夠依法幫自己爭取最佳福祉的理財規畫師(certified financial planner，CFP)，盡可能要求401(k)管理機構以直接轉帳(direct transfers)方式存入新戶頭，如果紙本支票是唯一選擇則必須要求以有追蹤號碼的掛號郵件寄發，降低遭到不肖分子攔截的機率。