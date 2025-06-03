我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

川普懲罰哈佛 普林斯頓大學教授：廣收國際生確成問題

編譯馮克芸╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

自從川普政府下令禁止哈佛大學招收國際學生以來，自由派媒體多半撻伐川普的作法，哈佛大學的學生抗議群中，也有人手持「沒有國際學生，哈佛就不成為哈佛」的標語。但普林斯頓大學歷史系教授貝爾(David A. Bell)1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾勿被川普粗暴懲罰哈佛的作法蒙蔽，而要正視美國菁英大學招收大批國際學生問題。貝爾認為，此事在過去或許不成問題，但此時此刻值得檢討。

貝爾教授先說了一件發生在11年前的事。2014年，俄亥俄州公立大學邁阿密大學(Miami University)的一位教授，邀請當時已在普林斯頓任教的貝爾前去演講。邁阿密大學位於俄州小鎮牛津市，當地是典型的美國中西部大學城小鎮，貝爾搭機搭達後，被帶往校園附近一家川菜館吃飯。當時他心中有疑：一流的川菜廚師為何會在牛津市這個小鎮開店？

結果，那家餐館的菜做得非常好，他也明白了箇中原因──當時邁阿密大學約有學生1萬6000多人，其中包括1400名中國留學生。由於中國學生遠比美國學生富有，更比小鎮多數居民富有，其實已出現一些社交緊張；而貝爾和邁大教授談論此事時，剛好看到有中國學生駕著一輛豪車瑪莎拉蒂經過。

貝爾在紐時的文章中說，美國對於招收大批國際學生，其實並未經過太多刻意規畫或辯論，起初是越來越多外國學生申請，而各大學也樂意錄取他們，直到川普對哈佛粗暴打擊，一場嚴肅的討論才終於要開始了：全美大學國際學生日益增加是好事嗎？應該繼續嗎？

按川普主義的邏輯，大學招收外籍生基本上是一場菁英騙局，而川普的解決方案，至少在哈佛案例中，就是盡可能粗暴的關閉禁止，完全不顧後果是國際學生無法完成學業、需要國際學生做研究的實驗室瞬間缺人，也不管失去學費收入的大學要怎麼辦。

但說政府粗暴處理這個問題，並不表示這不是個問題。值得注意的是，進步派歷史學家史泰因梅茲─簡肯斯(Daniel Steinmetz-Jenkins)和保守派法學教授魏安真(Adrian Vermeule)在川普懲罰哈佛後，都在X上表示，也許美國大學的國際學生招生不應維持在目前的名額。

貝爾指出，如果把大學主要視為產生知識之處，那麼擴大國際招生顯然有理，因為透過增加申請人，可以提高學生素質，進而提升學術水準，促進更佳的研究及更重大的發現。

如果把大學視為經濟成長引擎，那麼盡可能多招國際學生顯然也是個好生意，國際學生每年為美國引進數十億美元收入，許多國際學生畢業後留在美國，為美國經濟貢獻數十年，在高階職位上，他們還有助於提升美國生產力。

如果把大學視為美國軟實力和了解國際的工具，那麼國際學生的好處特別明顯。外國學生留美，與美國建立聯繫，與美國人建立友誼，還能了解美國文化和社會。

但貝爾說，如果把大學視為社會流動的引擎和促進國家團結的工具，那麼這事就不一樣了。

自1970年代以來，儘管美國人口增加了50%，頂尖美國大學並未大幅增加整體招生人數，這使得錄取競爭更加激烈。分配給外國學生的名額越多，美國本土申請者錄取的難度就越大。

美國大學的外籍學生通常來自富裕和權貴家庭，他們通常畢業於菁英高中，學過流利的英語，家庭也有能力支付全額學費，因此國際生讓美國大學顯得更菁英化，甚至可能高高在上，不食人間煙火。而此時此刻，對那些菁英大學產生的民粹憤慨，正助長了川普對大學科研的毀滅式攻擊。

此外，外國學生的確為美國大學帶來了某種多樣性，但那種多樣性，跟不同社會背景的美國學生所帶來的多樣性相比，前者可能不如後者豐富。例如，希臘或印度菁英私校的高中畢業生，可能與美國新罕布夏州菁英高中菲利普斯艾希特學院(Philips Exeter Academy)或紐約市霍瑞斯曼高中(Horace Mann School)畢業生同質性高，卻與來自阿拉巴馬州鄉村地區的工人階級美國高中生迥異。

貝爾在文末總結說，如果川普政府維持目前的邊境和簽證政策，全美各大學的國際學生註冊率自然可能大幅減少。但展望川普卸任之後，各大學必須認識到招國際學生存在的矛盾和取捨，在增加國際學生的同時，有必要增收美國本土學生，即使這意味著，要犧牲一些美國中西部的飲食多樣性，即小鎮可能不會再有美味的川菜館。

川普 俄亥俄州 哈佛大學

上一則

謊稱美國公民 大選非法投票 中國留學生庭審前逃回上海

下一則

換工作轉存401(k)支票被盜領 男痛失10萬還欠稅

延伸閱讀

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上

「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上
白宮：關稅措施絕不撤銷 課稅寬限期不會延長

白宮：關稅措施絕不撤銷 課稅寬限期不會延長
美中貿易再緊張 白宮：川普與習近平可能本周通話

美中貿易再緊張 白宮：川普與習近平可能本周通話

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手