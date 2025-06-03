我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

謊稱美國公民 大選非法投票 中國留學生庭審前逃回上海

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密西根大學前中國留學生高浩翔謊稱自己是美國公民， 在2024年大選假投票，經發現後被捕及遭檢控，但他已於今年1月逃回中國上海。圖為密州一名男子準備投票。(路透)
密西根大學前中國留學生高浩翔謊稱自己是美國公民， 在2024年大選假投票，經發現後被捕及遭檢控，但他已於今年1月逃回中國上海。圖為密州一名男子準備投票。(路透)

密西根大學中國留學生高浩翔(Haoxiang Gao，譯音) 謊稱自己是美國公民， 在 2024 年大選投下一票，經發現後被捕及遭檢控，原定於今年 3 月 6 日 及 4 月 24 日庭審，但他已於今年 1 月持另一本中國護照逃回中國上海。

19 歲的高浩翔持有綠卡，是在 2024 年 10 月 27 日利用大學學生證以及其他居住文件登記投票，並在校園的投票站提前投票。登記時需要填寫選民表格，其中一項是聲明本人為美國公民。但他投票後又詢問能否取回選票，事件才遭揭發。

法庭文件顯示，大學收到報告後，校方安全官員去年 10 月 28 日與高談話，高浩翔承認已登記投票及提前投票。密西根州司法廳於 10 月 30 日控告他兩項罪名，即選民欺詐非法投票及偽證，這在都是屬於重罪，不但會被逐出境甚至面臨監禁。

高浩翔在過堂提審期間，法官下令他交出中國護照，不得離開密州，並定於 2025 年 3 月 6 日及 4 月 24 日正式開庭，他持有的護照交由學校安全官員保管，其護照序號以「1332」結尾。

然而高浩翔於 2025 年 1 月19 日從底特律國際機場搭乘達美航空航班飛返上海，當時他持有一本他本人名下的中國護照，護照序號以「7137」結尾。不排除他向中國當局報失後再申領另一護照。

事件一直未有曝光，直至高缺席3月的庭審後，聯邦調查局 (FBI) 於 5 月 30 日公布此案的刑事起訴書，同時向他發出通緝令。儘管美國與中國之間沒有引渡條約，但通緝令仍然有效。

研究和調查發現，謊稱是公民並在總統選舉裡投票，是少有的案例。根據選舉官員報告，在2024年大選中只有30起非公民涉嫌投票。

相關人士指出，儘管高浩翔投出的選票不合法，但仍計算在最終票數內，因為選票進入投票箱後就無法取回及追蹤。

投票 護照 美國公民

上一則

德州通過立法 限制中國等4國公民置產與投資

下一則

川普懲罰哈佛 普林斯頓大學教授：廣收國際生確成問題

延伸閱讀

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票

南韓總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票
南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算

南韓大選投票在即…民調持續領先 李在明最有勝算
川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？
韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手