謊稱美國公民 大選非法投票 中國留學生庭審前逃回上海

密西根大學前中國留學生高浩翔謊稱自己是美國公民， 在2024年大選假投票，經發現後被捕及遭檢控，但他已於今年1月逃回中國上海。圖為密州一名男子準備投票。(路透)

密西根大學中國留學生高浩翔(Haoxiang Gao，譯音) 謊稱自己是美國公民 ， 在 2024 年大選投下一票，經發現後被捕及遭檢控，原定於今年 3 月 6 日 及 4 月 24 日庭審，但他已於今年 1 月持另一本中國護照 逃回中國上海。

19 歲的高浩翔持有綠卡，是在 2024 年 10 月 27 日利用大學學生證以及其他居住文件登記投票 ，並在校園的投票站提前投票。登記時需要填寫選民表格，其中一項是聲明本人為美國公民。但他投票後又詢問能否取回選票，事件才遭揭發。

法庭文件顯示，大學收到報告後，校方安全官員去年 10 月 28 日與高談話，高浩翔承認已登記投票及提前投票。密西根州司法廳於 10 月 30 日控告他兩項罪名，即選民欺詐非法投票及偽證，這在都是屬於重罪，不但會被逐出境甚至面臨監禁。

高浩翔在過堂提審期間，法官下令他交出中國護照，不得離開密州，並定於 2025 年 3 月 6 日及 4 月 24 日正式開庭，他持有的護照交由學校安全官員保管，其護照序號以「1332」結尾。

然而高浩翔於 2025 年 1 月19 日從底特律國際機場搭乘達美航空航班飛返上海，當時他持有一本他本人名下的中國護照，護照序號以「7137」結尾。不排除他向中國當局報失後再申領另一護照。

事件一直未有曝光，直至高缺席3月的庭審後，聯邦調查局 (FBI) 於 5 月 30 日公布此案的刑事起訴書，同時向他發出通緝令。儘管美國與中國之間沒有引渡條約，但通緝令仍然有效。

研究和調查發現，謊稱是公民並在總統選舉裡投票，是少有的案例。根據選舉官員報告，在2024年大選中只有30起非公民涉嫌投票。

相關人士指出，儘管高浩翔投出的選票不合法，但仍計算在最終票數內，因為選票進入投票箱後就無法取回及追蹤。