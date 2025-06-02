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官方建議 美國人出國皆應接種麻疹疫苗

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CDC更新建議 出國不論國家皆應接種麻疹疫苗

編譯莊瑞萌／即時報導
CDC建議，無論前往何地，所有美國民眾都應接種麻疹疫苗。(美聯社)
CDC建議，無論前往何地，所有美國民眾都應接種麻疹疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)近日更新了針對海外旅客的麻疹疫苗接種建議，無論前往何地，所有美國民眾都應接種麻疹疫苗。

根據美聯社報導，CDC原本就建議國人接種麻疹-腮腺炎-德國麻疹(measles-mumps-rubella，MMR)三合一疫苗，但CDC過去著重於前往有疫情國家的旅客，如今CDC調整指南，強調所有海外旅行者皆需完成疫苗接種。

對此喬治華盛頓大學(George Washington University)護理學院研究人員達西-馬霍尼(Ashley Darcy-Mahoney)表示這項更新至關重要，並指出上個月科羅拉多州出現麻疹疫情，就是來自降落在丹佛機場的國際航班。

CDC更新旅遊警示顯示，官方已注意到民眾感染麻疹的情形不再侷限於特定國家，無論搭機或飛行途中也可能接觸到病毒。

達西-馬霍尼指出：「目前趨勢正從局部疫情轉為大眾交通工具的病毒傳播，CDC顯然是因應這種變化。」

CDC最新旅遊警示建議，1歲及以上民眾接種兩劑MMR疫苗，而且出生6個月至11個月嬰兒如需出國旅行，也應提前施打一劑疫苗。

今年以來，全國累計出現超過1000起麻疹病例。

麻疹 CDC 疫苗

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