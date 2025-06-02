農業灌溉過度 科羅拉多河地下水大量流失

亞利桑納與猶他州邊境的科羅拉多河流域。衛星測量顯示，科羅拉多河流域面積逐漸縮小，顯示流失嚴重。(路透)

科羅拉多河流域面積縮小，多年來讓西部地區心生警惕；根據新研究使用衛星數據來測量整個科羅拉多河盆地地下水的供應，成果顯示，檯面下水的流失只怕更為嚴重。

華盛頓郵報報導，研究發現科羅拉多河自2003年以來，損失2780萬英畝-英呎(acre-feet)的地表水，大約就是全國最大水庫米德湖(Lake Mead)的總容量，而且流域地表水下降過去十年加快，損失總量比起同一時期，由各水庫取用水量要多一倍不止。

亞利桑納州 立大學(Arizona State University)教授法米格里耶提(Jay Famiglietti)指出，當前光景看來相當慘；他擔任研究的資深作者，論文5月27日發表於「地球物理研究通訊」(Geophysical Research Letters)期刊。

法米格里耶提使用太空 總署(NASA)的衛星數據為研究基礎，藉著測量地球的重量場，可以估計地下水的質量，還有水隨著時間如何變化。學者們使用其他儀器，把積雪、地表水及土壤水分的估計值，與地下水分開。

學者們表示，地下水下降的一大原因，在農業抽水灌溉過度。研究指出，地下水下降絕大多數發生在科羅拉多河谷的後半段，即亞利桑納、加州 及內華達州。

法米格里耶提指出，這次研究無法找出地下水損失的成因，只能指出哪些地方損失最多，例如在亞利桑納，失水最多地區與產業種植苜蓿重疊。他還指出，過去十年損失的水量，是更早十年的三倍以上，主要是因亞利桑納州東南、西部耗水。他指出，該區域的很多地帶，抽水依然沒有管制。

法米格里耶提表示，有必要找出這種現象發生的地方，與那個州共事，設下節制；大家以往習慣說，科羅拉多河是西部各州的維生血管，可現在變得地下水才是維生血管了。

研究還指出，鳳凰城區域的地下水模擬計算，顯示這個世紀結束以前，水會全部用光。

亞利桑納水資源廳表示，雖說這項研究對科羅拉多河以及本地區地下水大致面臨的挑戰，「觀察正確」，但廳方對研究把鳳凰城地區描述成那樣很有意見。