我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

紀念史特勞斯200歲 「藍色多瑙河」圓舞曲無線電波發射到太空

編譯廖振堯／綜合報導
維也納交響樂團演奏古典名曲「藍色多瑙河」，由歐洲太空總署送上太空，紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯200歲誕辰。(美聯社)
維也納交響樂團演奏古典名曲「藍色多瑙河」，由歐洲太空總署送上太空，紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯200歲誕辰。(美聯社)

歐洲太空總署(ESA)在上個月底將古典名曲「藍色多瑙河」(Blue Danube)送上太空，以紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯(Johann Strauss II)的200歲誕辰，以及該機構成立50周年。

美聯社報導，ESA從位於西班牙的大型無線電天線透過深空(deep space)網路，將「藍色多瑙河」的演奏轉換為無線電訊號，發送至距離地球最遠的太空船「航海家1號」(Voyager 1)。這首舉世聞名的華爾滋舞曲，由維也納交響樂團(The Vienna Symphony Orchestra)現場演奏，同時對維也納、馬德里、紐約免費放送。雖然音樂可以即時轉換成無線電訊號，但ESA官員為避免突發狀況，還是提前一天發射樂團排演的預錄版本。

無線電訊號將以光速飛馳，「藍色多瑙河」將在1.5秒內到達月球、4分半鐘內到達火星、37分鐘內到達木星、4小時後到達海王星。在23小時內，這些訊號將到達距離地球超過150億哩(240億公里)外的航海家1號。

這次發射也是紀念史特勞斯200周年活動之一。ESA署長阿施巴赫(Josef Aschbacher)表示音樂跨越時空將人們連結，該署很榮幸能與史特勞斯「同台演出」。

美國太空總署(NASA)的航海家1號和2號於1977年發射，兩艘太空船各帶著一張鍍金銅唱片、一支唱針和播放說明書。這些唱片包含NASA委員會精挑細選的地球聲音和影像，以及90分鐘的音樂，包括巴哈、貝多芬、莫札特、史特拉汶斯基(Stravinsky)的作品，卻少了「藍色多瑙河」。

「藍色多瑙河」對太空迷來說意義非凡，此曲曾出現在史丹利庫柏力克的1968年科幻巨作「2001太空漫遊」中。史特勞斯生於1825年10月25日的維也納，該市旅遊局表示他們的目標是透過將這首「最著名的華爾滋」送往星際。

NASA也曾在2008年慶祝成立50周年時，曾將披頭四的「Across the Universe」直接發射到太空深處；去年則將饒舌歌手蜜西·艾莉特(Missy Elliott)的「The Rain (Supa Dupa Fly)」傳送到金星。

hhttps://www.youtube.com/watch?v=CZ-p_CXDlu0

維也納交響樂團演奏古典名曲「藍色多瑙河」，由歐洲太空總署送上太空，紀念「圓舞曲之...
維也納交響樂團演奏古典名曲「藍色多瑙河」，由歐洲太空總署送上太空，紀念「圓舞曲之王」小約翰·史特勞斯200歲誕辰。(美聯社)

太空 NASA 火星

上一則

法官頻受威脅 川普就任後達373件 執法機關籲增保安

下一則

艾薩克曼捐款民主黨惹火川普 NASA署長提名遭撤銷

延伸閱讀

紀念圓舞曲之王200歲 歐洲發射「藍色多瑙河」無線電波上太空

紀念圓舞曲之王200歲 歐洲發射「藍色多瑙河」無線電波上太空
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名
14歲華裔少女 奪全美小提琴賽季軍

14歲華裔少女 奪全美小提琴賽季軍

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦