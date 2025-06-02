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強烈地磁風暴來襲 全美多地可見極光飛舞

編譯陳韻涵／綜合報導
受到強烈地磁風暴影響，極光活動範圍向南移動，從密西根州、華盛頓州到加州北部，甚至阿拉巴馬州1日晚間都能看見極光在夜空中舞動。(美聯社)
受到強烈地磁風暴影響，極光活動範圍向南移動，從密西根州、華盛頓州到加州北部，甚至阿拉巴馬州1日晚間都能看見極光在夜空中舞動。(美聯社)

強烈地磁風暴來襲，全美多處1日晚可見到極光。

紐約郵報報導，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，以往只有冰島或格陵蘭島才能看見極光，但受到強烈地磁風暴影響，極光活動範圍向南移動，從密西根州、華盛頓州加州北部，甚至阿拉巴馬州都能看見極光在夜空中舞動。

極光在日冕物質拋射(coronal mass ejection)撞擊地球磁場時產生，專家表示，此次的地磁風暴強度達G4等級，僅比最極端的級別低一級。

這場強烈風暴帶來強烈的太陽粒子和電漿衝擊，暫時擾亂保護地球的磁泡，形成今年以來令人印象最深刻的地磁風暴之一。

NOAA太空天氣預報中心(Space Weather Prediction Center)預報員達爾(Shawn Dahl)表示，「若天氣晴朗，今晚會是觀賞極光的好時機。」 

這場極光的最佳觀賞時間是晚間10時到翌日凌晨2時，最佳觀測地點在太平洋西北部、加州北部、中西部大部分地區，以及大西洋中部和俄亥俄河谷(Ohio Valley)部分地區。 

達爾建議，若想看到清楚的極光，不妨前往光汙染較少的北方郊區，若無法用肉眼看到極光，也可透過相機或手機鏡頭來捕捉這場大自然的光雕秀，因為光學鏡頭對光線的敏感度比肉眼更高。

新墨西哥州、懷俄明州、華盛頓州和西部其他地區，1日已有人通報看到極光，大西洋沿岸中部甚至有人在黎明前就看到極光閃耀；在地球彼端，澳洲和紐西蘭也有不少人表示，看到這場壯觀的光雕秀。

不過，紐約市的天氣預報顯示整晚幾乎都是陰天，所以看到星星和極光的機率不高。國家氣象局(NWS)預報員穆利納克斯(Peter Mullinax)表示，「紐約市的情況看起來不太好。」

華盛頓郵報指出，極光可能會被雲層和野火霧霾遮蔽，來自加拿大的霧霾從中西部擴散到東岸，雖然極光在地球上出現的位置比霧霾高，但煙霧可能會影響極光顏色的鮮豔度。

加州 紐約市 華盛頓州

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