我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

尋求川普特赦 遊說成一門好生意 遭批有錢人免坐牢

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因參與2021年1月6日國會暴亂事件而遭判刑的極右翼份子巴聶特(Richard Barnett)在國會前展示其總統特赦令。(路透)
因參與2021年1月6日國會暴亂事件而遭判刑的極右翼份子巴聶特(Richard Barnett)在國會前展示其總統特赦令。(路透)

川普總統最近大開特赦善門，尋求川普特赦已經變成龐大生意。與白宮接近的遊說業者及政治公關公司指出，委託人願意付出數百萬元，讓自己的案件送到川普面前。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一名遊說業者指出，從遊說的觀點來看，總統特赦已成為一門好生意，他的公司已收到不少委託請求。

尋求特赦並沒有固定費用。兩名了解遊說公司人士稱，已知有名委託人出價500萬元，請求把案子送給川普，但這麼高的金額似乎並非標準行情。

拜託總統的親信，或者雇請說客，以求得總統特赦，這不是新鮮事。只是隨著價碼升高，特赦案送進橢圓辦公室川普就批，與以往大多在總統任期尾聲才特赦不同。

一名說客兼川普盟友表示，現在好比拓荒時代的大西部，收費隨心所欲。

川普頻繁動用總統特赦權力，讓一些熟悉流程的人士憂心，有錢有勢就能躲過制裁，會腐蝕人民對司法的信心。拜登時代擔任司法部特赦律師的歐易爾(Elizabeth Oyer)表示，這樣對司法體制破壞力很大，讓特赦權不具正當性；司法好像有兩套標準，有錢人真能取得「免坐牢卡」(get-out-of-jail-free card)。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，所有特赦及減刑都由川普總統親力為之，他總是願意給理由充分的國人重新為人的機會。

川普1月就職以來，已經特赦或減刑超過1500人，大多數與國會暴亂案有關，與他第一次當總統同一時段相比，可謂數目大增。就算不計國會暴亂案犯人，他也特赦58人，而他第一個總統任期的第一年，只特赦過一人。

單是5月下旬一周，川普給27人特赦或減刑，大多數都是有管道上通天聽的人，如盟友、金主、名流及前任政治人物。

特赦的流程是透過司法部特赦律師辦公室(Office of the Pardon Attorney)提出，但總統不見得總是遵守。有些川普答應特赦的人目前在服刑，走標準流程是行不通的。截至5月底，申請減刑案有6394件，申請特赦則有1529件。

川普 白宮 司法部

上一則

艾薩克曼捐款民主黨惹火川普 NASA署長提名遭撤銷

下一則

加拿大野火濃煙擴散 美中西部、大平原區空氣品質拉警報

延伸閱讀

法院裁定擋不住川普 這些法律條款都是可行之道

法院裁定擋不住川普 這些法律條款都是可行之道
拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同

拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同
川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫
川普批中國違反協議為哪樁？財長：北京扣住稀土

川普批中國違反協議為哪樁？財長：北京扣住稀土

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦