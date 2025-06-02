尋求川普特赦 遊說成一門好生意 遭批有錢人免坐牢

因參與2021年1月6日國會暴亂事件而遭判刑的極右翼份子巴聶特(Richard Barnett)在國會前展示其總統特赦令。(路透)

川普 總統最近大開特赦善門，尋求川普特赦已經變成龐大生意。與白宮 接近的遊說業者及政治公關公司指出，委託人願意付出數百萬元，讓自己的案件送到川普面前。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一名遊說業者指出，從遊說的觀點來看，總統特赦已成為一門好生意，他的公司已收到不少委託請求。

尋求特赦並沒有固定費用。兩名了解遊說公司人士稱，已知有名委託人出價500萬元，請求把案子送給川普，但這麼高的金額似乎並非標準行情。

拜託總統的親信，或者雇請說客，以求得總統特赦，這不是新鮮事。只是隨著價碼升高，特赦案送進橢圓辦公室川普就批，與以往大多在總統任期尾聲才特赦不同。

一名說客兼川普盟友表示，現在好比拓荒時代的大西部，收費隨心所欲。

川普頻繁動用總統特赦權力，讓一些熟悉流程的人士憂心，有錢有勢就能躲過制裁，會腐蝕人民對司法的信心。拜登時代擔任司法部 特赦律師的歐易爾(Elizabeth Oyer)表示，這樣對司法體制破壞力很大，讓特赦權不具正當性；司法好像有兩套標準，有錢人真能取得「免坐牢卡」(get-out-of-jail-free card)。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，所有特赦及減刑都由川普總統親力為之，他總是願意給理由充分的國人重新為人的機會。

川普1月就職以來，已經特赦或減刑超過1500人，大多數與國會暴亂案有關，與他第一次當總統同一時段相比，可謂數目大增。就算不計國會暴亂案犯人，他也特赦58人，而他第一個總統任期的第一年，只特赦過一人。

單是5月下旬一周，川普給27人特赦或減刑，大多數都是有管道上通天聽的人，如盟友、金主、名流及前任政治人物。

特赦的流程是透過司法部特赦律師辦公室(Office of the Pardon Attorney)提出，但總統不見得總是遵守。有些川普答應特赦的人目前在服刑，走標準流程是行不通的。截至5月底，申請減刑案有6394件，申請特赦則有1529件。